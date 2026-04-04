Джаред Кушнер и Стив Уиткофф могут приехать в Украину: Буданов назвал примерные сроки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого Дома Джаред Кушнер могут приехать в Киев, возглавив американскую делегацию, в апреле.

Об этом заявил глава Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, сообщает Bloomberg.

Точная дата визита не называется, но делегация может прибыть вскоре после православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля.

Для Уиткоффа и Кушнера, которые неоднократно летали в Россию, приезд в Украину станет первым. В состав делегации также может войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — это те, кто, как ожидается, приедут. Кто еще будет — мы увидим", — отметил Буданов.

Издание со ссылкой на американского чиновника сообщает, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но пока не подтверждена.

Визит обсуждается на фоне усилий по возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией, где США выступают посредниками. Очередная встреча делегаций должна была состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта, но была отложена из-за войны в Иране.

Предыдущие встречи не принесли каких-то ощутимых результатов, поскольку Кремль хочет вывода украинских войск из Донецкой области, включая районы, не контролируемые российскими силами, а Киев категорически отвергает это условие.

США предложили создать там так называемую свободную экономическую зону, которая не будет находиться под контролем ни одной из стран.

Сейчас Украина добивается уточнения точного характера гарантий безопасности, которые США предоставят для предотвращения будущей российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о завершении войны. Буданов заявил, что Киев может добиться более надежных гарантий после визита американской делегации:

"Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это скоро будет реализовано. Что будет дальше — это уже другой вопрос. Но в отношении гарантий безопасности мы определенно добились прогресса — мы уже продвинулись вперед".

Он также рассказал, что иностранные союзники просят Украину прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо.

2 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не должны были "лезть" в дела Украины, поскольку она расположена далеко за океаном. По его мнению, Вашингтон предоставил Украине средств больше, чем достаточно, не получив в ответ "ничего взамен".

Также он угрожал прекратить поставки оружия Украине из-за войны с Ираном.