Україна наближається до мирної угоди з Росією: Буданов заявив про прогрес

Головний переговірник України з Росією Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем, додавши, що вирішення війни може не зайняти багато часу, повідомило інформаційне агентство Bloomberg 10 квітня.

Хоча переговори щодо припинення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни публічно не дали майже жодних результатів, Кирило Буданов висловив оптимізм щодо того, що переговори розвиваються до врегулювання. Колишній головний військовий розвідник України заявив, що, на його думку, Росія також хоче зупинити війну.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це триватиме довго", — сказав Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

Роль Буданова та позиції сторін

Буданов здобув репутацію планувальника та керівника вдалих операцій проти російських військ на посаді керівника ГУР з 2020 року до січня цього року, коли президент України Володимир Зеленський призначив його керівником свого президентського офісу.

Він є ключовою фігурою в переговорній команді України на тристоронніх переговорах зі США та Росією, спрямованих на припинення війни. Він також відіграє провідну роль у нагляді за обміном полоненими з Росією, в результаті якого сотні українців повернулися додому з полону.

Хоча він перейшов до цивільної адміністрації, Буданов зберігає своє армійське звання генерал-лейтенанта, що дає йому рідкісну перспективу щодо політичних та військових викликів, з якими стикається Україна.

Буданов визнав, що обидві сторони досі дотримувалися "максималістських" позицій у переговорах, що відбуваються за посередництва США, але сказав, що вважає, що вони зблизиться у пошуках компромісу. Він сказав, що Росія має чіткий стимул досягти угоди.

"На відміну від нас, вони витрачають власні гроші. Це величезні суми – вже обчислюються трильйонами", — сказав Буданов.

Однак він відмовився сказати, як виглядатиме можливий компроміс щодо території, що є найскладнішим питанням на переговорах.

"Остаточного рішення ще не прийнято. Але, в принципі, тепер усі чітко розуміють межі прийнятного. Це величезний прогрес", — сказав він.

Скепсис Кремля, роль США і ключові розбіжності

Буданов виділявся серед українців у перші роки повномасштабного вторгнення своїми надзвичайно оптимістичними прогнозами щодо ходу війни. Його оптимістичну оцінку стану переговорів, схоже, не поділяють принаймні деякі російські чиновники.

У переговорах досягнуто незначного реального прогресу, а обговорення гарантій безпеки для Києва значною мірою зайшли в глухий кут, повідомили два джерела Bloomberg, близькі до Кремля. Вирішення конфлікту вимагатиме ширшої згоди за участю США та Європи, хоча їхні лідери не мають єдиної думки щодо того, як має закінчитися війна. Єдиним відчутним результатом переговорів цього року є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні для іншої, сказало одне із йих джерел.

Буданов стверджує, що ключовим досягненням мирних переговорів було збереження участі адміністрації президента США Дональда Трампа як посередника. Він сказав, що Україна очікує, що головні посланці Білого дому на переговорах, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, очолять делегацію США до Києва, яка, можливо, приїде наступного тижня, що буде їхнім першим візитом до України під час війни.

Візит до Києва обговорювався, але Білий дім поки що не призначив дату для нього, повідомив американський чиновник, обізнаний з цим питанням. Україна прагне отримати ясність щодо характеру гарантій безпеки США для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Це, ймовірно, буде ключовим питанням на переговорах з посланцями.

Путін хоче, щоб Україна вивела війська з Донецької області. Україна виступає за припинення конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту. США запропонували створити там так звану вільну економічну зону.

Нагадаємо, що в Європі зростає занепокоєння через можливу зміну позиції США щодо війни в Україні. ЄС побоюються, що адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск на Київ для швидкого завершення війни, навіть ціною поступок.

Раніше ми також інформували, що спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв провів зустріч із представниками адміністрації Дональда Трампа. Переговори стосувалися можливого врегулювання війни в Україні та економічних питань.