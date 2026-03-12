"Не готовы отдать Путину": Зеленский объяснил, на какие компромиссы соглашался ради мира (видео)

Украина уже продемонстрировала множество компромиссов, однако мы не готовы отдать российскому диктатору Владимиру Путину нашу страну.

Именно поэтому мы укрепляем собственную армию и поддерживаем свою экономику, заявил в интервью Politico президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы абсолютно не готовы отдать нашу страну Путину. Именно поэтому нам крайне нужны переговоры", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы не доверяют России, тем более в вопросах, касающихся компромиссов.

"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на этих принципах. Это для меня очень очевидно", — отметил Зеленский.

Відео дня

Он также отметил, что именно Украина уже продемонстрировала множество компромиссов

"Оставаться на своих позициях, а они при этом не отходят на свою российскую землю и не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я считаю, это очень большой компромисс", — пояснил Зеленский.

Кроме того, президент Украины напомнил, что самый большой компромисс был в самом начале президентского срока Дональда Трампа, когда он требовал, чтобы Украина согласилась на прекращение огня, иначе заявил, что не будет предоставлять украинцам помощь.

"Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский приравнял Орбана к Путину.

11 марта Зеленский сообщил. что ракеты для систем Patriot поступили в Украину.