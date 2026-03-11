Ракеты для систем Patriot поступили в Украину, — Зеленский

Президент Украины сообщил, что ракеты PAC-3 от Германии, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн", поступили 10 марта.

Об этом глава государства заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, передает корреспондент Укринформа.

"Действительно на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах — ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", — рассказал Зеленский.

Накануне, немецкие СМИ сообщали, что Германия вместе с европейскими партнерами организовала поставки около 35 ракет Patriot современной модификации PAC-3 для Украины, что стало возможным благодаря инициативе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины могут улучшить противовоздушную оборону благодаря итальянским зенитным самоходным установкам SIDAM-25. Установка стреляет боеприпасами калибра 25 мм из четырех пушек и помогут в сбивании российских дронов.