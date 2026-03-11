Ракети для систем Patriot надійшли в Україну, — Зеленський

Президент України повідомив, що ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", надійшли 10 березня.

Про це глава держави заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає кореспондент Укрінформу.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет - ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - розповів Зеленський.

Напередодні, німецькі ЗМІ повідомляли, що Німеччина разом з європейськими партнерами організувала постачання близько 35 ракет Patriot сучасної модифікації PAC-3 для України, що стало можливим завдяки ініціативі міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

