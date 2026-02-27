ЗСУ отримають від Італії установки SIDAM 25 для збиття "Шахедів": зносить ціль за лічені секунди

Збройні сили України можуть покращити протиповітряну оборону завдяки італійським зенітним самохідним установкам SIDAM-25. Установка стріляє боєприпасами калібру 25 мм з чотирьох гармат. Скорострільність складає 2440 пострілів за хвилину. Яка користь з рідкісних установок, які Італія зняла з озброєння 25 років тому?

Невказане джерело італійського військового експерта з ніком A-129 Mangusta повідомило про рішення Італії передати Україні установки SIDAM-25, ідеться у статті медіа Army Recognition (AR). При цьому зауважується, що раніше він же інформував про надання бронемашин Centauro і тому є ймовірність, що і тут правдиві дані. Експерт уточнив, що не знає точну кількість установок для ЗСУ, але додав, що їх вистачить на три батареї [близько 15 од. — ред.].

Медіа написало, що італійська компанія OTO Melara виготовила 275 од. SIDAM-25, при цьому 207 передали Бельгії, і тоді для України лишається 68. Експерт A-129 Mangusta пояснив, що установки давно відправили на склад і тому, ймовірно, так довго приводили до ладу, що лише тепер відправляють для ЗСУ.

Відео дня

"Італія надсилає Україні зенітну платформу SIDAM-25. Ця інформація надходить з того ж джерела, яке повідомило про надсилання B1 Centauro. Не знаю, скільки саме, але достатньо для 3 батарей", — ідеться у повідомленні.

SIDAM 25 для ЗСУ — деталі

SIDAM 25 (Sistema Italiano Difesa Aerea Mobile) — це зенітна самохідна установка на шасі бронемашини М311. Установка озброєна чотирма гарматами калібру 25 мм (звідси — відповідне число у назві). Медіа AR повідомило, що машина працюватиме як засіб ППО ближнього радіуса дії на низьких висотах і стане у нагоді для збиття російських дронів-камікадзе "Шахед".

Основні характеристики SIDAM 25:

фізичні розміри — довжина 5 м, ширина 2,67 м, висота 1,81 м (без башти), вага 15 тонн;

дальність знищення цілей — 2-2,5 км, максимальна дальність — до 5 км;

озброєння — чотири гармати Oerlikon KBA калібру 25 мм, які разом з баштою можуть обертатись на 360 градусів. При цьому боєзапас кожної гармати — 600-630 осколково-фугасних снарядів для знищення повітряних цілей та 30-40 бронебійних;

швидкострільність — 2280-2400 пострілів на хвилину.

додаткове устаткування — лазерний далекомір на відстань до 10 км, тепловізор для нічного бачення, комп'ютер;

швидкість — 68 км/год;

екіпаж — три особи (водій, командир та навідник)

ціна — 4,308 млн дол. (у 1997 році).

SIDAM 25 для ЗСУ — зенітна установка Фото: З відкритих джерел

Як SIDAM 25 збиває "Шахеди"

Експерти пояснили, яким чином SIDAM 25 збиватиме, наприклад, "Шахеди". Вказується, що зазвичай екіпаж виконує одичний постріл, або чергу з 15 чи 25 пострілів, або безперервний вогонь. Знаючи швидкострільність, можна порахувати, що чотири гармати за 5 секунд по цілі вдарять 200 снарядами, за 15 секунд — 600 (чверть запасу), а за 25 секунд — 1000 (менше половини). При цьому для збиття дрона-камікадзе, які свідчать кадри роботи українських кулеметників, справді вистачає лічених секунд

Крім того, хоч установка і не має радара, вона максимально пристосована для "полювання" на літаючі об'єкти. Зокрема, SIDAM 25 має стабілізований оптичний приціл, тепловізор та далекомір, інформація з яких обробляється спеціальним комп'ютером. Комп'ютер "веде" ціль та показує оператору, куди стріляти з врахуванням положення машини відносно горизонту. До всього, зенітка має систему "свій-чужий".

SIDAM 25 — кадри роботи зенітної установки

Зауважмо, SIDAM 25 потрапляли у поле зору проєкту ORYX, який фіксує втрати на російсько-українській війні. Зокрема, аналітики проєкту повідомили про втрату семи SIDAM 25 на лінії фронту.

Зазначимо, 27 лютого Фокус розповів про те, як бійці ЗСУ перетворили літак Ан-28 у засіб боротьби з "Шахедами". На відео з кадрами нічого полювання — знищення цілі: між часом, коли її підсвітили лазером, до моменту влучання — близько 3-4 секунд.

Нагадуємо, влітку 2025 року медіа писали про тренувальний літак Як-52, який використовується для збиття "Шахедів" ЗС РФ.