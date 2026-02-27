ВСУ получат от Италии установки SIDAM 25 для сбивания "Шахедов": сносит цель за считанные секунды

Вооруженные силы Украины могут улучшить противовоздушную оборону благодаря итальянским зенитным самоходным установкам SIDAM-25. Установка стреляет боеприпасами калибра 25 мм из четырех пушек. Скорострельность составляет 2440 выстрелов в минуту. Какая польза от редких установок, которые Италия сняла с вооружения 25 лет назад?

Неуказанный источник итальянского военного эксперта с ником A-129 Mangusta сообщил о решении Италии передать Украине установки SIDAM-25, говорится в статье медиа Army Recognition (AR). При этом отмечается, что ранее он же информировал о предоставлении бронемашин Centauro и поэтому есть вероятность, что и здесь правдивые данные. Эксперт уточнил, что не знает точное количество установок для ВСУ, но добавил, что их хватит на три батареи [около 15 ед. — ред.].

Медиа написало, что итальянская компания OTO Melara изготовила 275 ед. SIDAM-25, при этом 207 передали Бельгии, и тогда для Украины остается 68. Эксперт A-129 Mangusta объяснил, что установки давно отправили на склад и поэтому, вероятно, так долго приводили в порядок, что только теперь отправляют для ВСУ.

"Италия направляет Украине зенитную платформу SIDAM-25. Эта информация поступает из того же источника, который сообщил об отправке B1 Centauro. Не знаю, сколько именно, но достаточно для 3 батарей", — говорится в сообщении.

SIDAM 25 для ВСУ — детали

SIDAM 25 (Sistema Italiano Difesa Aerea Mobile) — это зенитная самоходная установка на шасси бронемашины М311. Установка вооружена четырьмя пушками калибра 25 мм (отсюда — соответствующее число в названии). Медиа AR сообщило, что машина будет работать как средство ПВО ближнего радиуса действия на низких высотах и пригодится для сбивания российских дронов-камикадзе "Шахед".

Основные характеристики SIDAM 25:

физические размеры — длина 5 м, ширина 2,67 м, высота 1,81 м (без башни), вес 15 тонн;

дальность уничтожения целей — 2-2,5 км, максимальная дальность — до 5 км;

вооружение — четыре пушки Oerlikon KBA калибра 25 мм, которые вместе с башней могут вращаться на 360 градусов. При этом боезапас каждой пушки — 600-630 осколочно-фугасных снарядов для уничтожения воздушных целей и 30-40 бронебойных;

скорострельность — 2280-2400 выстрелов в минуту.

дополнительное оборудование — лазерный дальномер на расстояние до 10 км, тепловизор для ночного видения, компьютер;

скорость — 68 км/ч;

экипаж — три человека (водитель, командир и наводчик);

цена — 4,308 млн долл. (в 1997 году).

Как SIDAM 25 сбивает "Шахеды"

Эксперты объяснили, каким образом SIDAM 25 будет сбивать, например, "Шахеды". Указывается, что обычно экипаж выполняет одиночный выстрел, или очередь из 15 или 25 выстрелов, или непрерывный огонь. Зная скорострельность, можно посчитать, что четыре пушки за 5 секунд по цели ударят 200 снарядами, за 15 секунд — 600 (четверть запаса), а за 25 секунд — 1000 (меньше половины). При этом для сбития дрона-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры работы украинских пулеметчиков, действительно хватает считанных секунд

Кроме того, хоть установка и не имеет радара, она максимально приспособлена для "охоты" на летающие объекты. В частности, SIDAM 25 имеет стабилизированный оптический прицел, тепловизор и дальномер, информация с которых обрабатывается специальным компьютером. Компьютер "ведет" цель и показывает оператору, куда стрелять с учетом положения машины относительно горизонта. Ко всему, зенитка имеет систему "свой-чужой".

Заметим, SIDAM 25 попадали в поле зрения проекта ORYX, который фиксирует потери на российско-украинской войне. В частности, аналитики проекта сообщили о потере семи SIDAM 25 на линии фронта.

Отметим, 27 февраля Фокус рассказал о том, как бойцы ВСУ превратили самолет Ан-28 в средство борьбы с "Шахедами". На видео с кадрами ничего охоты — уничтожение цели: между временем, когда ее подсветили лазером, до момента попадания — около 3-4 секунд.

Напоминаем, летом 2025 года медиа писали о тренировочном самолете Як-52, который используется для сбивания "Шахедов" ВС РФ.