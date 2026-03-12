"Не готові віддати Путіну": Зеленський пояснив, на які компроміси погоджувався заради миру (відео)

Україна вже продемонструвала безліч компромісів, проте ми не готові віддати російському диктатору Володимиру Путіну нашу країну.

Саме тому ми зміцнюємо власну армію та підтримуємо свою економіку, заявив в інтерв'ю Politico президент України Володимир Зеленський.

"Ми абсолютно не готові віддати нашу країну Путіну. Саме тому нам вкрай потрібні переговори", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українці не довіряють Росії, тим паче у питаннях, що стосуються компромісів.

"Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що саме Україна вже продемонструвалиа безліч компромісів

"Залишатися на своїх позиціях, а вони при цьому не відходять на свою російську землю і не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс", — пояснив Зеленський.

Крім того, президент України нагадав, що найбільши компроміс був на самому початку президентського терміну Дональда Трампа, коли він вимагав, щоб Україна погодилася на припинення вогню, інакше заявив, що не буде надавати українцям допомогу.

"Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація", — наголосив Зеленський.

