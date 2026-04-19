Встреча Зеленского и Путина: Украина обратилась к Турции по поводу организации, — Сибига

Украина предложила Турции рассмотреть возможность организации встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Киев уже обратился в Анкару относительно встречи Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

Министр иностранных дел Украины отметил, что турецкая дипломатия работает на высоком уровне как формально, так и за кулисами. По его словам Украине следует использовать этот потенциал ведь Турция также заинтересована в прекращении российской агрессии.

Сибига отметил, что Киев надеется на роль Турции в ускорении мирного процесса. Сейчас Анкара уже получила предложение рассмотреть возможность организации переговоров Украины и России на уровне президентов.

"Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Сибига сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, отметив, что это может произойти в Турции.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что переговоры с Украиной пока не входят в приоритеты Москвы.