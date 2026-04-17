"Не жалкую": російський блогер провів 30 днів у психлікарні, бо назвав Путіна "злодієм"

Російський провладний блогер Ілля Ремесло повідомив про виписку з психіатричної лікарні в Санкт-Петербурзі після місяця перебування. Раніше він публічно виступив із різкою критикою на адресу диктатора Володимира Путіна, що, за його словами, не залишилося без наслідків.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, заявивши про завершення перебування у медзакладі. Після виходу з лікарні він публічно зазначив, що перебував у 20-му відділенні близько місяця та вирішив поділитися деталями свого досвіду. За його словами, на момент госпіталізації він не мав ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а встановлений діагноз назвав "легким".

Окрему увагу в дописі він приділив умовам перебування. Зокрема, їх він описав "як доволі суворі" навіть у порівнянні з колоніями. Зокрема, йшлося про відсутність прогулянок, що, на його думку, суттєво впливає на перебування в подібних закладах.

Ба більше, своїм підписникам він пояснив, що публічна критика на адресу високопосадовців, за його оцінкою, може мати певні наслідки. Та все ж він не відмовляється від суті раніше сказаного. Водночас він визнав, що надалі планує обирати більш обережні формулювання без переходу на персональні оцінки.

"Не шкодую про вчинене по суті, але якби робив це зараз, то використовував би більш виважені та збалансовані формулювання без переходу на особистості. Цей недолік я маю намір виправити надалі", — написав він.

Публікація російського блогера у Telegram Фото: Скриншот

У дописі також згадувалися медичні працівники, які, за його словами, під час госпіталізації пов’язували ситуацію з суспільним резонансом навколо його публікацій. Окремо він анонсував, що найближчим часом планує детальніше розповісти про обставини свого перебування в лікарні та подальші плани, а також заявив про тимчасову відмову від інтерв’ю щонайменше до початку наступного тижня.

"З кумедного: коли до мене приїхали медичні працівники, вони одразу заявили про "велике суспільне збурення" через мої пости, при цьому чомусь згадали Ксенію Собчак. Увесь час говорили про необхідність дотримуватися міри критики. Ну, ви зрозуміли, усі були в темі. Що далі: протягом 2–3 днів я розповім, навіщо все це було зроблено, а також поділюся своїми подальшими планами", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус писав, що російський провладний блогер Ілля Ремесло опинився в центрі гучного скандалу після різкої зміни своєї риторики щодо Володимира Путіна та війни проти України. У березні 2024 року він опублікував серію дописів, у яких жорстко розкритикував російське керівництво, назвав війну проти України безперспективною, а також заявив про необхідність відставки Путіна і його подальшого судового переслідування.

У своїх публікаціях він також звинувачував владу РФ у корупції, обмеженні свободи слова та тиску на інтернет і медіа, а також критикував спосіб життя російської політичної еліти. Загалом, його заяви викликали широкий резонанс у російському інформаційному просторі та стали предметом активного обговорення серед пропагандистських медіа.

Невдовзі після цих дописів стало відомо, що чоловіка було госпіталізовано до психіатричної лікарні в Санкт-Петербурзі. У російських медіа та серед провладних коментаторів з’являлися різні версії щодо причин події — від інформаційної провокації до емоційного зриву.

