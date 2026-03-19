Закликав судити Путіна: відомого російського блогера Ремесло відправили до психлікарні

Ілля Ремесло "прославився" тим, що писав доноси на російського політика Олексія Навального. Але раптово фанат Володимира Путіна і його політики виступив із резонансною заявою.

Ілля Ремесло, блогер, юрист і член Громадської палати Росії, написав серію постів ще 17 березня. Раніше він був відомий підтримкою Путіна, але у своїх постах, які він публікував близько доби, Ремесло виступив проти війни в Україні і закликав до відставки глави Кремля. За словами Іллі Ремесла, тексти відображають його нинішні погляди. Про його раптовий демарш повідомила низка російських ЗМІ, зокрема "Верстка".

Найбільший резонанс викликав пост, у якому Ремесло перерахував причини, через які "перестав підтримувати Путіна". Серед них — війна в Україні, тиск на інтернет і ЗМІ, корупція, шкода економіці та незмінність влади.

Відео дня

"Володимир Путін має піти у відставку і бути відданий під суд як військовий злочинець і злодій", — повідомив Ремесло.

В іншому пості Ремесло розкритикував "палаци Путіна" і його "тягу до розкоші", а війну в Україні назвав "абсолютно тупиковою". Також він заявив, що Путін "дуже боягузлива людина", яка залякала своїх дітей.

"Дочки Путіна не носять його прізвища, що є повним абсурдом. Усі знають, хто такі насправді Тихонова і Воронцова. Відмова від родового прізвища батька через страх — що може бути більш жалюгідним?", — написав Ремесло, згадавши дітей Путіна від гімнастки Аліни Кабаєвої, наявність яких ретельно приховують, і порадив главі Кремля пройти "10-12 сеансів у психоаналітика".

Особливе обурення у колишнього провладного блогера викликало блокування інтернету і Telegram у Росії, що він пов'язав із тим, що Володимир Путін сам інтернетом не користується, як і смартфоном, що "ганебно для глави держави".

"Підсумок: Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін повинен піти у відставку і відданий під суд як військовий злочинець і злодій", — зазначив Ремесло.

Блогер також повідомив, що Путін "стає дедалі слабшим" і може втратити владу вже у 2026 році.

При цьому він повідомив, що перебуває в Росії і "готовий до будь-якого розвитку" подій.

"Будуть судити, ну нехай пробують судити. У мене є теж багато чого цікавого розповісти на суді", — наголосив Ремесло.

Але в підсумку 19 березня стало відомо, що Іллю Ремесло відправили до психіатричної клініки в Санкт-Петербурзі.

Його пости викликали широкий резонанс. Частина росблогерів припустила, що його акаунт зламали, або що це "провокація". Сам Ілля Ремесло, поки ще був у соцмережах, активно всім відповідав, заявляючи, що це не провокація і він пише сам.

У Кремлі ситуацію не коментували. Але прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов заявив, що в декого "не витримують нерви" і вони "починають нести чужі наративи". І назвав Іллю Ремесло "випадковим попутником влади", що не відповідає дійсності, оскільки Ремесло роками був експертом у всіх федеральних ЗМІ, виступав як відомий критик російської опозиції. А 2016 року він через суд домігся, щоб у Санкт-Петербурзі з фасаду будівлі Військової академії прибрали пам'ятну дошку про фінського маршала і колишнього президента Фінляндії Карла Густава Маннергейма.

Нагадаємо, Ілля Ремесло став відомий як автор доносів на Олексія Навального. Так, ще 2021 року він особисто надсилав доноси до прокуратури Москви і до Слідчого комітету РФ, щоб ті перевірили коментарі політика, оскільки ті нібито "реабілітували нацизм".

При цьому в Росії з'явилася мода на окремі телефони для встановлення "національного месенджера Мах", який активно просуває Путін. Кремлівські чиновники, депутати і топ-менеджери держкомпаній масово заводять собі "секретні телефони і сім-карти", щоб за ними не стежила ФСБ.