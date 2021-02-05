Новий суд над Навальним: політик не визнав свою провину і відмовився вибачатися перед ветераном

У якості свідків у справі про наклеп у Бабушкінському суді Москви допитали 94-річного ветерана, його онука і доглядальницю.

У п'ятницю, 5 лютого в Бабушкінському суді Москви проходив розгляд стосовно російського опозиціонера Олексія Навального у справі про наклеп на ветерана Великої Вітчизняної війни. Це вже другий за тиждень суд для Навального. Попереднього разу 2 лютого в Мосміськсуді політику замінили умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний.

Як передає "Новая Газета", сьогоднішній процес щодо наклепу повинен був початися ще у серпні 2020 року, проте слухання призупинили після отруєння Навального і його подальшого тривалого лікування в Берліні.

Для журналістів з акредитацією, які не вмістилися в зал засідань, організували його пряму відеотрансляцію в сусідньому кабінеті: "Навколо будівлі традиційно посилили заходи безпеки, як це було 2 лютого біля Мосміськсуду. Територія Бабушкінського суду була оточена поліцією і Росгвардією".

Нагадаємо, ще у червні минулого року член Громадської палати Росії Ілля Ремесло направив в столичну прокуратуру і в слідком РФ звернення з проханням перевірити один з коментарів Навального на ознаки порушення статті 5.61 КоАП РФ ("образа"), а також статті 354.1 Кримінального кодексу РФ ("реабілітація нацизму").

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Зокрема мова йде про червневу публікацію політика у своїх Telegram- та Twitter-акаунтах, де він прокоментував ролик телеканалу RT про схвалення поправок до Конституції РФ російськими громадськими діячами.

Навальний розкритикував участь у ролику публічних осіб: "О, ось вони, голубчики. Треба визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті". За це слідком РФ порушив справу за частиною 2 статті 128.1 КК РФ ("наклеп"), зазначивши, що політик "мав на меті поширення наклепу серед широкого кола осіб".

Потерпілим у справі виявився один з героїв ролика "RT" 94-річний ветеран Гнат Артеменко. Як повідомили в СК РФ, коментар Навального "зганьбив честь і гідність ветерана, і спричинив погіршення стану його здоров'я".

При цьому, у самій будівлі суду ветерана не було — потерпілий Артеменко брав участь у засіданні по відеозв'язку зі своєї квартири, сидячи перед камерою в піджаку з орденами і в респіраторі. "Навальний назвав мене зрадником Батьківщини, мене це дуже засмутило. Я повинен захищати свою честь", — сказав ветеран і попросив, щоб Навальний публічно вибачився.

За словами Навального, він у своєму коментарі в соцмережах не згадував прізвище Артеменко, і вибачатися не має наміру.

Як повідомляється в матеріалі, обвинувачений категорично не визнав свою провину і заявив, що вся справа проти нього сфабрикована. До того ж навіть не у Слідчому комітеті — його "винайшли піарники" телеканалу "Russia Today". Захист Навального зі свого боку заявив на суді, що у його діях "немає складу злочину", оскільки заява політика — це лише його особисті оцінювальні судження.

"Кримінальне переслідування Навального пов'язано виключно з його активною політичною діяльністю, критикою діяльності чинного президента Путіна, а також з публічними викриттями корупційної діяльності вищих посадових осіб РФ", — сказав його адвокат Вадим Кобзєв.

Крім пенсіонера Артеменко допитали його доглядальницю, яка так само як ветеран, давала свідчення по відеозв'язку. За її словами, після того, як він побачив коментар від Навального, її підопічний заплакав, а пізніше йому стало погано і довелося викликати лікарів.

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До зали суду приходив і онук потерпілого Ігор Колесников, який зазначив, що в той вечір у діда трапилися болю в серці, і зазначив, що підсудному достатньо лише вибачитися. "Дід виховав онука проститутом! Ви торговець своїм дідом!" — повідомив йому у відповідь Навальний.

Через довгі сперечання між учасниками процесу, які тривали аж до закінчення робочого дня прокурор попросила перенести подальший розгляд справи, на що суддя погодилася, заявивши, що продовжить допит Колеснікова 12 лютого.

Незважаючи на те що стаття про наклеп зараз має на увазі позбавлення волі до двох років, до Навального її не застосовуватимуть, оскільки справу порушили за півроку до введення поправок, що посилюють покарання за наклеп. Таким чином, рішення винесуть, виходячи зі старої редакції статті, що мала на увазі менш суворе покарання — штраф до 1 мільйона рублів або обов'язкові роботи до 240 годин.