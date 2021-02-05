Новый суд над Навальным: политик не признал свою вину и отказался извиняться перед ветераном

В качестве свидетелей по делу о клевете в Бабушкинском суде Москвы допросили 94-летнего ветерана, его внука и сиделку.

В пятницу, 5 февраля в Бабушкинском суде Москвы проходило разбирательство в отношении российского оппозиционера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Это уже второй за неделю суд для Навального. В предыдущий раз 2 февраля в Мосгорсуде политику заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Как передает "Новая Газета", сегодняшний процесс по клевете должен был начаться еще в августе 2020 года, однако слушания приостановили после отравления Навального и его дальнейшего длительного лечения в Берлине.

Для журналистов с аккредитацией, которые не поместились в зал заседаний, организовали его прямую видеотрансляцию в соседнем кабинете: "Вокруг здания традиционно были усилены меры безопасности, как это было 2 февраля у Мосгорсуда. Территория Бабушкинского суда была оцеплена полицией и Росгвардией".

Напомним, еще в июне прошлого года член Общественной палаты России Илья Ремесло направил в столичную прокуратуру и в Следком РФ обращение с просьбой проверить один из комментариев Навального на признаки нарушения статьи 5.61 КоАП РФ ("оскорбление"), а также статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ ("реабилитация нацизма").

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В частности речь идет об июньской публикации политика в своем Telegram- и Twitter-аккаунтах, в которой прокомментировал ролик телеканала RT, об одобрении поправок к Конституции РФ российскими общественными деятелями.

Навальный же раскритиковал учувствовавших в ролике публичных лиц: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести". За это Следком РФ возбудил дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета"), отметив, что политик "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц"

Потерпевшим по делу оказался один из героев ролика "RT" 94-летний ветеран Игнат Артеменко. Как сообщили в СК РФ, комментарий Навального "опорочил честь и достоинство ветерана, и повлек ухудшение состояния его здоровья".

При этом, в самом здании суда ветерана не было – потерпевший Артеменко участвовал на заседании по видеосвязи из своей квартиры, сидя перед камерой в пиджаке с орденами и в респираторе. "Навальный назвал меня предателем Родины, меня это очень огорчило. Я должен защищать свою честь", – сказал ветеран и попросил, чтобы Навальный публично извинился.

По словам Навального, в своем комментарии в соцсетях не упоминал фамилию Артеменко, и извиняться он не намерен.

Как сообщается в материале, обвиняемый категорически не признал свою вину и заявил, что все дело против него сфабриковано. Причем даже не в Следственном комитете – его "изобрели пиарщики" телеканала "Russia Today". Защита Навального в свою очередь заявила на суде, что в его действиях "нет состава преступления", поскольку заявление политика – это лишь его личные оценочные суждения.

"Уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью, критикой деятельности действующего президента Путина, а также с публичными разоблачениями коррупционной деятельности высших должностных лиц РФ", – сказал его адвокат Вадим Кобзев.

Кроме пенсионера Артеменко допросили его сиделку Артеменко, которая так же, как и сам ветеран, давала показания по видеосвязи. По ее словам, после того, как он увидел комментарий от Навального, ее подопечный заплакал, а позже ему стало плохо и пришлось вызывать врачей.

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В зал суда приходил и внук потерпевшего Игорь Колесников, который отметил, что в тот вечер у деда случились боли в сердце, и отметил, что от подсудимого требуется всего лишь извиниться. "Дед воспитал внука проститутом! Вы торговец своим дедом!" – сообщил ему в ответ Навальный.

В связи с долгими пререканиями между участниками процесса, которые продолжались вплоть до окончания рабочего дня прокурор попросила перенести дальнейшее рассмотрение дела, на что судья согласилась, заявив, что продолжит допрос Колесникова 12 февраля.

Несмотря на то что статья о клевете сейчас подразумевает лишение свободы до двух лет, к Навальному она применена не будет, поскольку дело возбудили за полгода до введения поправок, ужесточающих наказание за клевету. Таким образом, решение вынесут, исходя из старой редакции статьи, которая подразумевала менее суровое наказание – штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов.