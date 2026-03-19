Призывал судить Путина: известного российского блогера Ремесло отправили в психбольницу

Илья Ремесло "прославился" тем, что писал доносы на российского политика Алексея Навального. Но внезапно фанат Владимира Путина и его политики выступил с резонансным заявлением.

Илья Ремесло, блогер, юрист и член Общественной палаты России, написал серию постов еще 17 марта. Ранее он был известен поддержкой Путина, но в своих постах, которые он публиковал около суток, Ремесло выступил против войны в Украине и призвал к отставке главы Кремля. По словам Ильи Ремесла, тексты отражают его нынешние взгляды. О его внезапном демарше сообщили ряд российских СМИ, в том числе "Верстка".

Наибольший резонанс вызвал пост, в котором Ремесло перечислил причины, по которым "перестал поддерживать Путина". Среди них — война в Украине, давление на интернет и СМИ, коррупция, ущерб экономике и несменяемость власти.

"Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор", — сообщил Ремесло.

В другом посте Ремесло раскритиковал "дворцы Путина" и его "тягу к роскоши", а войну в Украине назвал "абсолютно тупиковой". Также он заявил, что Путин "очень трусливый человек", который запугал своих детей.

"Дочери Путина не носят его фамилию, что является полным абсурдом. Все знают, кто такие на самом деле Тихонова и Воронцова. Отказ от родовой фамилии отца из-за страха – что может быть более жалким?", — написал Ремесло, упомянув детей Путина от гимнастки Алины Кабаевой, наличие которых тщательно скрывается и посоветовал главе Кремля пройти "10-12 сеансов у психоаналитика".

Особое возмущение у бывшего провластного блогера вызвала блокировка интернета и Telegram в России, что он связал с тем, что Владимир Путин сам интернетом не пользуется, как и смартфоном, что "позорно для главы государства".

"Итог: Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор", — отметил Ремесло.

Блогер также сообщил, что Путин "становится все более слабым" и может потерять власть уже в 2026 году.

При этом он сообщил, что находится в России и "готов к любому развитию" событий.

"Будут судить, ну пускай пробуют судить. У меня есть тоже много чего интересного рассказать на суде", — подчеркнул Ремесло.

Но в итоге 19 марта стало известно, что Илью Ремесло отправили в психиатрическую клинику в Санкт-Петербурге.

Его посты вызвали широкий резонанс. Часть росблогеров предположила, что его аккаунт взломали, или что это "провокация". Сам Илья Ремесло, пока еще был в соцсетях, активно всем отвечал, заявляя, что это не провокация и он пишет сам.

В Кремле ситуацию не комментировали. Но прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что у некоторых "не выдерживают нервы" и они "начинают нести чужие нарративы". И назвал Илью ремесло "случайным попутчиком власти", что не отвечает действительности, так как Ремесло годами был экспертом во всех федеральных СМИ, выступал как известный критик российской оппозиции. А в 2016 года он через суд добился, чтобы в Санкт-Петербурге с фасада здания Военной академии убрали памятную доску о финском маршале и бывшем президенте Финляндии Карле Густаве Маннергейме.

Напомним, Илья Ремесло стал известен как автор доносов на Алексея Навального. Так, еще в 2021 году, он лично отправлял доносы в прокуратуру Москвы и в Следком РФ, чтобы те проверили комментарии политика, так как те якобы "реабилитировали нацизм".

При этом в России появилась мода на отдельные телефоны для установки "национального мессенджеру Мах", который активно продвигает Путин. Кремлевские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний массово заводят себе "секретные телефоны и сим-карты", чтобы за ними не следила ФСБ.