Российские чиновники не доверяют Путину и массово скупают "секретные телефоны", — СМИ

Напуганные, что ФСБ за ними будет следить, российские чиновники покупают отдельные телефоны и сим-карты, пишут журналисты.

Кремлевские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний совсем не доверяют "национальному мессенджеру Мах", который активно продвигает президент РФ Владимир Путин. Все они массово заводят себе "секретные телефоны и сим-карты", чтобы за ними не следила ФСБ. Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на источники во власти.

Журналисты утверждают, что многие чиновники не доверяют российскому национальному сервису и стараются не устанавливать его на личных гаджетах. Они покупают отдельные телефоны, чтобы пользоваться ими на работе — их называют "максофонами".

"Все считают, что если ты установил себе на телефон Max, то это все равно, что ты отнес его в ФСБ", — отметил близкий к правительству собеседник.

Отдельные чиновники регистрируются в мессенджере со своих основных номеров, но все равно имеют тайные устройства.

"Самые осторожные не синхронизируют контакты на своих личных устройствах со смартфонами, на которых установлен Мах", — говорится в сообщении СМИ.

Многие из них не готовы отказываться от мессенджера Telegram и надеются, что проблему с его блокировкой в РФ удастся решить.

"Никто не хочет уходить из Telegram. Все надеются, что Павел Дуров что-то придумает для обхода блокировок или проблема как-то рассосется сама", — сообщил источник в одном из федеральных ведомств.

По его словам, даже рабочие совещания до сих пор проходят именно в Telegram.

Блокировка Telegram в России

Напомним, что Фокус сообщал о том, что 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил России, пытаясь усилить контроль над коммуникациями военных, запрещает использование мессенджера Telegram для служебных целей. Вместо открытых платформ военным предписано использовать специализированные военные системы связи. Среди них — "КТС Связь", "Черепаха", "Гроза", "Репей" и "Мишутка". Кроме того, предусмотрено использование сертифицированного российского мессенджера "Постлинк".

Также Фокус писал, что 16 марта в России сообщили о массовых жалобах на проблему с работой Telegram на выходных. По мнению российских экспертов, это может свидетельствовать о начале блокировки мессенджера. Всего поступило почти 20 тысяч жалоб, сообщает издание "Коммерсантъ".