В России массовые сбои Telegram: эксперты считают, что блокировка мессенджера уже началась

В России на выходных зафиксировали массовые жалобы на проблему с работой Telegram. По мнению российских экспертов, это может свидетельствовать о начале блокировки мессенджера.

Всего за субботу и воскресенье поступило почти 20 тысяч жалоб. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Для продолжения работы мессенджер должен начать удалять запрещенный на территории РФ контент, а также хранить данные российских пользователей только на территории России.

Кроме того, издание пообщалось с российскими экспертами. По их мнению, такие проблемы действительно свидетельствуют о начале полной блокировки.

Так, автор интернет-издания "Код Дурова" Владислав Войтенко заявил, что Telegram не работает при подключении с домашних провайдеров. Для того, чтобы загрузить что-то, необходимо подождать несколько минут.

"О работе Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram", — заявил он.

Зато президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин отметил, что в воскресенье появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram.

"Пока что мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому сложно сказать, работает ли мессенджер или нет", — отметил он.

Зато интернет-издание "Код Дурова" подтверждает, что Telegram работает все хуже.

При этом официально Роскомнадзор не сообщал, что Telegram был заблокирован полностью, а лишь информировали о частичном замедлении работы Telegram.

В феврале российское медиа "Baza" со ссылкой на собеседников в Роскомнадзоре утверждало, что план заключается в том, чтобы заблокировать Telegram с 1 апреля 2026 года.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. В то же время жители РФ жаловались на работу приложения уже второй день.

Депутат Андрей Свинцов сообщил, что сервис отключат в течение полугода. По состоянию на 11 февраля Telegram был замедлен в 22 регионах России.

После этого иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за "вразумление" чиновников Роскомнадзора и Минцифры, чтобы те разблокировали Telegram.

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.