"Роскомнадзор" заблокировал Telegram в России, но позже убрал блокировку

Доменное имя мессенджера Telegram, было внесено в реестр заблокированных на территории России, но это продолжалось недолго.

Related video

29 октября стало известно о том, что "Роскомнадзор" внес в реестр запрещенных доменных имен адрес t.me, который используют для перехода с сайтов на каналы и пользователей мессенджера Telegram. Но уже через некоторое время, в тот же день, блокировка была снята, пишет Радио Свобода.

[ + – ] 29 октября стало известно о том, что "Роскомнадзор" внес в реестр запрещенных доменных имен адрес t.me, который используют для перехода с сайтов на каналы и пользователей мессенджера Telegram Фото: Telegram

Как сообщает издание Astra, формальным поводом для блокировки доменного имени t.me стали сообщения в украинских Telegram-каналах, в которых украинская армия обращалась к российским военным с призывом сдаваться в плен. Всего было заблокировано 3 страницы с доменным именем t.me, как сообщалось, по требованию Генпрокуратуры РФ.

[ + – ] Как сообщает издание Astra, формальным поводом для блокировки доменного имени t.me стали сообщения в украинских Telegram-каналах, в которых украинская армия обращалась к российским военным с призывом сдаваться в плен Фото: Telegram

В сообщении "Роскомнадзора" не было сказано по каким причинам Telegram оказался среди заблокированных ресурсов.

"Вас кидают на убой, вы — расходный материал, потери никто не считает. Украина никогда не угрожала РФ. Сложите оружие и сдайтесь в плен", — говорится в одном из постов, на которые ведут ссылки в украинских Telegram-каналах, где ВСУ призывает россиян сложить оружие.

После того, как информация о блокировке "Роскомнадзором" доменного имени t.me, которое использует Telegram, разошлось по Сети, российское ведомство удалило его из реестра запрещенных ресурсов.

В "Роскомнадзоре" заявили, что в настоящее время блокировка Telegram на территории России "исключена". При чем данное сообщение было опубликовано как раз в Telegram-канале российского ведомства.

Это уже не первые попытки россиян заблокировать Telegram. Четыре года назад "Роскомнадзор" заблокировал более 16 млн IP-адресов. Из-за этих действий пострадали многие сервисы, в том числе магазины, службы доставки, облачные хранилища. Также среди пострадавших оказались мессенджер Viber и даже российская социальная сеть "Одноклассники". Но сам Telegram продолжил свою работу в России.

Как уже писал Фокус, недавно в мессенджере были введены изменения и Telegram стал платным. При этом бесплатные функции все же остались.

Также Фокус писал о том, что Telegram заблокировал ряд русскоязычных каналов, а некоторые канали получили предупреждение. Сам основатель Telegram заявил, что это было сделано по требованию компании Apple.

Как уже писал Фокус, еще в марте этого года "Роскомнадзор" заблокировал Google News за "недостоверную" информацию о войне в Украине.