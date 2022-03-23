За "недостоверную" информацию о войне: Роскомнадзор заблокировал Google News

В ведомстве сочли, что платформа якобы предоставляла доступ к материалам с "недостоверной" информацией о вторжении российских войск в Украину.

Роскомнадзор, российская служба по надзору в сфере связи, заблокировала на территории России новостной агрегатор Google News. В ведомстве сочли, что платформа обеспечивала доступ к материалам с "недостоверной общественно значимой информацией о ходе специальной военной операции". С требованием об ограничении доступа к сервису в Роскомнадзор обратились представители российской Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes.

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За последние несколько недель Роскомнадзор, опять же, по запросу Генпрокуратуры заблокировал сайты некоторых российских и зарубежных информагентств. Среди прочего, это "Эхо Москвы", Бумага, TJ, Медиазона, Дождь и Republic. Все претензии к упомянутым ресурсам были связаны с тем, как они освещали войну в Украине, которую в РФ называют "военной спецоперацией".

Более того, в РФ заблокировали западные социальные платформы, а Meta — материнская компания Facebook и Instagram — и вовсе признали экстремистской. РКН также обвинил видеохостинг YouTube в действиях "террористического характера" и потребовал прекратить распространение угроз в адрес жителей РФ.

Ранее Фокус сообщал, что руководство РФ озаботится созданием российского аналога Google Play, чтобы андроидофоны не стали бесполезными. Власти РФ планируют запуск собственного онлайн-магазина на базе Android, т.к. существует риск блокировки Google Play. В дальнейшем аналогичный магазин может появиться и для iOS.