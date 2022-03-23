За "недостовірну" інформацію про війну: Роскомнагляд заблокував Google News

У відомстві визнали, що платформа нібито надавала доступ до матеріалів із "недостовірною" інформацією про вторгнення російських військ в Україну.

Роскомнагляд, російська служба з нагляду у сфері зв'язку, заблокувала на території Росії новинний агрегатор Google News. У відомстві визнали, що платформа забезпечувала доступ до матеріалів із "недостовірною суспільно значущою інформацією про перебіг спеціальної військової операції". З вимогою про обмеження доступу до сервісу до Роскомнагляду звернулися представники російської Генпрокуратури. Про це повідомляє Forbes.

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За останні кілька тижнів Роскомнагляд, знову ж таки, на запит Генпрокуратури заблокував сайти деяких російських і зарубіжних інформагентств. Серед іншого, це "Ехо Москви", "Бумага", TJ, "Медиазона", "Дождь" і Republic. Усі претензії до згаданих ресурсів пов'язані з тим, як вони висвітлювали війну в Україні, яку в РФ називають "військовою спецоперацією".

Крім того, в РФ заблокували західні соціальні платформи, а Meta — материнську компанію Facebook та Instagram — визнали екстремістською. РКН також звинуватив відеохостинг YouTube у діях "терористичного характеру" та зажадав припинити поширення погроз на адресу жителів РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво РФ перейметься створенням російського аналога Google Play, щоб андроїдофони не стали марними. Влада РФ планує запуск власного онлайн-магазину на базі Android, оскільки існує ризик блокування Google Play. Надалі аналогічний магазин може з'явитись і для iOS.