"Роскомнагляд" заблокував Telegram у Росії, але пізніше прибрав блокування

Доменне ім'я месенджера Telegram було внесено до реєстру заблокованих на території Росії, але це тривало недовго.

Related video

29 жовтня стало відомо про те, що "Роскомнагляд" вніс до Реєстру заборонених доменних імен адресу t.me, яку використовують для переходу з сайтів на канали та користувачів месенджера Telegram. Але вже через деякий час, того ж дня, блокування було знято, пише Радіо Свобода.

[ + – ] 29 жовтня стало відомо про те, що "Роскомнагляд" вніс до реєстру заборонених доменних імен адресу t.me, яку використовують для переходу з сайтів на канали та користувачів месенджера Telegram Фото: Telegram

Як повідомляє видання Astra, формальним приводом для блокування доменного імені t.me стали повідомлення в українських Telegram-каналах, в яких українська армія зверталася до російських військових із закликом здаватися в полон. Усього було заблоковано 3 сторінки з доменним ім'ям t.me, як повідомлялося, на вимогу Генпрокуратури РФ.

[ + – ] Як повідомляє видання Astra, формальним приводом для блокування доменного імені t.me стали повідомлення в українських Telegram-каналах, в яких українська армія зверталася до російських військових із закликом здаватися в полон Фото: Telegram

У повідомленні "Роскомнагляду" не було сказано, з яких причин Telegram опинився серед заблокованих ресурсів.

"Вас кидають на забій, ви — витратний матеріал, втрати ніхто не рахує. Україна ніколи не погрожувала РФ. Складіть зброю і здайтеся в полон", — йдеться в одному з постів, на які ведуть посилання в українських Telegram-каналах, де ЗСУ закликає росіян скласти зброю.

Після того, як інформація про блокування "Роскомнаглядом" доменного імені t.me, яке використовує Telegram, розійшлося мережею, російське відомство видалило його з реєстру заборонених ресурсів.

У "Роскомнагляді" заявили, що зараз блокування Telegram на території Росії "виключено". Причому це повідомлення було опубліковане якраз у Telegram-каналі російського відомства.

Це не перші спроби росіян заблокувати Telegram. Чотири роки тому "Роскомнагляд" заблокував понад 16 млн IP-адрес. Через ці дії постраждали багато сервісів, зокрема магазини, служби доставки, хмарні сховища. Також серед постраждалих виявились месенджер Viber і навіть російська соціальна мережа "Однокласники". Але сам Telegram продовжив свою роботу у Росії.

Як уже писав Фокус, нещодавно в месенджері були введені зміни і Telegram став платним. При цьому безкоштовні функції все ж таки залишилися.

Також Фокус писав про те, що Telegram заблокував ряд російськомовних каналів, а деякі канали отримали попередження. Сам засновник Telegram заявив, що це було зроблено на вимогу компанії Apple.

Як уже писав Фокус, ще у березні цього року "Роскомнагляд" заблокував Google News за "недостовірну" інформацію про війну в Україні.