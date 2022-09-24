Telegram заблокировал ряд русскоязычных каналов: Дуров назвал причину

Основатель мессенджера пояснил, что каналы, на которых подписаны около 80 тысяч пользователей, были заблокированы по требованию Apple. Еще несколько пабликов получили предупреждения.

Related video

На кроссплатформенной системе Telegram 23 сентября были заблокированы ряд белорусских и российских каналов. В связи с этим основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что блокирование произошло по требованию компании Apple из-за нарушения каналами правил американской компании.

"Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков", — написал Дуров у себя в Telegram.

Также он сообщил, администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от команды разработчиков о том, что они нарушают правила компании Apple.

Дуров предупредил, что администраторы таких каналов должны крайне серьезно отнестись к этим предупреждениям, и стараться не допускать в будущем таких нарушений. В противном случае их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.

"Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение, точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений", — отметил Дуров.

Речь идет о таких каналах, как например канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка, ДШРГ "Русич" и другие, которые публикуют информацию об Украине. Подобные паблики, по словам Дурова, в лучшем случае останутся доступны в веб-версиях и версиях Telegram, скачанных напрямую с telegram.org. Но нарушителей правил самого Telegram будут однозначно удалять.

Важно

ФСБ в курсе: почему рядовым украинцам и чиновникам не следует пользоваться Telegram

"Например, вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший к насилию по отношению к беззащитным людям", — написал Дуров и далее добавил, что после предупреждения админы снова опубликовали недопустимый контент.

Бизнесмен подчеркнул, что так поступать не стоит, поскольку публикации материалов, призывающих к насилию неизбежно приводят к удалению канала.

Напомним, в июне основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в намеренном ограничении работы веб-версий приложений. По его словам, из-за этого Telegram Web не удается раскрыть весь свой потенциал на iOS-устройствах.

Ранее Дуров опроверг заявления, что мессенджер отправляет Google информацию о пользователях. Он подчеркнул, что Telegram не делится с Google личными данными пользователей и никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей.