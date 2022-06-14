Дуров обвинил Apple в намеренном ограничении веб-версий приложений на IOS-устройствах

По словам разработчика мессенджера Telegram, Apple специально ухудшают качество веб-версий, чтобы пользователи скачивали приложения в App Store. За это технологический гигант получает комиссию.

Создатель приложения Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что они намеренно ограничивают работу веб-версий приложений. По его словам, из-за этого Telegram Web не удается раскрыть весь свой потенциал на iOS-устройствах из-за ограничений, которые установила компания Apple для разработчиков. Об этом Дуров написал на своей странице в Telegram.

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Он считает, что в Apple специально ухудшают качество веб-версий, чтобы пользователи скачивали приложения в App Store. За это технологический гигант получает комиссию.

"Мы подозреваем, что Apple может намеренно калечить свои веб-приложения, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, чтобы Apple могла взимать комиссию в размере 30%", — заявил Павел Дуров.

Программист рассказал, что разработчики жалуются на технические проблемы в браузере Safari, которое используется на iOS-устройствах. В апреле один из разработчиков опубликовал список 10 таких проблем. Оказалось, что в веб-версиях приложений:

недоступны push-уведомления;

автоматическая прокрутка страницы вниз после нажатия на текстовое поле;

проблемы с открытием контекстного меню;

случайная перезагрузка при масштабировании видео или прокрутке большого количества контента.

Павел Дуров также отметил, что британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) также обратило на это внимание. В ведомстве пришли к выводу, что политика Apple ограничивает возможности веб-приложений, "лишая потребителей и бизнес всех преимуществ этой инновационной технологии".

"Печально, что более чем через десять лет после смерти Стива Джобса компания, которая когда-то произвела революцию в мобильном интернете, превратилась в его самый серьезный барьер", — резюмировал он.

Напомним, 7 марта Павел Дуров заявил, что никогда не "сливал" данные украинцев по требованию ФСБ. Он заверил, что Telegram безопасен для украинцев и добавил, что война в Украине имеет значение лично для него.

Ранее, Дуров заявлял, что мессенджеры, включая WhatsApp и Signal, передают властям США информацию о пользователях.