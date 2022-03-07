Павел Дуров заверил, что никогда не "сливал" данные украинцев по требованию ФСБ

Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев и добавил, что "этот трагический конфликт" имеет значение лично для него.

Программист и создатель Telegram развенчал слухи о том, что мессенджер небезопасен для украинцев. Об этом Павел Дуров сообщил на своей официальной странице в Telegram.

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Павел Дуров сообщил, что по маминой линии его родословная ведет в Киев. Девичья фамилия матери — Иваненко. У Дурова много родственников, которые живут в Украине: "Поэтому этот трагический конфликт имеет значение как лично для меня, так и для Telegram", — написал создатель приложения.

Он добавил, что некоторые задавались вопросом, не является ли Telegram небезопасным для украинцев, ведь Дуров жил в РФ.

"Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, которая была самой крупной социальной сетью в России и Украине. В 2013 году ФСБ потребовало от меня предоставить им частные данные украинских пользователей VK, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предать наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден уехать из России", — написал Павел.

Как рассказал Дуров, тогда он потерял свою компанию и свой дом, но "сделал бы это снова — без колебаний":

"Когда я отказывался от этих требований, ставки были высоки лично для меня. Я все еще жил в России, и моя команда, и моя старая компания также базировались в этой стране. С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас — больше, чем когда-либо", — подытожил Павел Дуров.

11 марта Россия полностью отключится от глобальной сети интернета. Только сервера и вебсайты в российской зоне будут доступны жителям РФ. Западные специалисты считают, что приостановление доменов .ru, .рф, .su нанесет вред обычным пользователям, но правительственным веб-ресурсам России ничего не грозит. Они к такому сценарию готовы.