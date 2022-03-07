Почему исключить Россию из глобального Интернета — плохая идея. Мнение экспертов

Западные специалисты считают, что приостановление доменов .ru, .рф, .su нанесет вред обычным пользователям, но правительственным веб-ресурсам России ничего не грозит. Они к такому сценарию готовы.

Украина обратилась в ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) с просьбой приостановить действие российских интернет-доменов. Некоторые западные эксперты говорят, что это нанесет вред не только гражданам РФ, но и будет иметь катастрофические последствия для всего мира, передает vice.com..

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28 февраля 2022 года Минцифры Украины направило письмо в НКО ICANN с просьбой отозвать SSL-сертификаты, выданные российским сайтам и подтверждающие их безопасность для юзеров, и отключить российские корневые серверы DNS — интернет-узлы, отвечающие за маршрутизацию запросов к сайтам, расположенным на территории РФ.

"Иными словами, Украина просит ICANN приостановить доступ России к системе реестра доменов в Интернете, а также просит "навсегда или временно" отозвать домены верхнего уровня, выданные РФ, включая .ru, .рф и .su.", — сообщает СМИ.

"Все эти меры поспособствуют поиску достоверной информации в альтернативных доменных зонах в обход пропаганды и дезинформации", — написал в письме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Но некоторые интернет-специалисты отвергают эту идею. Они считают, что хотя эти шаги приемлемы с политической точки зрения, на практике это может сделать пропаганду Кремля еще более эффективной, ведь российские пользователи будут просто отрезаны от множества ресурсов. Эксперты полагают, что такие шаги, скорее всего, вообще не повлияют на российское правительство, поскольку, уверены они, у РФ есть возможность относительно легко обходить блокировки и справляться с перебоями работы Сети.

Фредерик Дженнингс, юрист и эксперт по кибербезопасности, считает, что в долгосрочной перспективе такие действия не принесут большой пользы.

"Просить ICANN удалить домен верхнего уровня .ru или принять меры против российского интернет-трафика — это все равно, что просить убрать Россию с карты. С практической точки зрения такое решение было бы контрпродуктивным. ICANN не в состоянии повлиять на российское руководство, и в то же время ее действия могут причинить вред российским гражданам только по причине того, что они используют домен .ru или только потому, что они географически находятся в РФ. Это подорвет легитимность ICANN как органа, устанавливающего стандарты", — прокомментировал Дженнингс.

Билл Вудкок, исполнительный директор Packet Clearing House, полагает, что это может сделать российских пользователей более уязвимыми перед атаками, нацеленными на кражу паролей и данных банковских карт. А отмена делегирования IP-адресов российским сетям нарушит протоколы, отвечающие за безопасность маршрутизации. И в то же время, указывает Вудкок, на правительственные сайты РФ такие действия никак не повлияют. Эксперт напомнил, что в июле прошлого года РФ уже отрабатывала подобный сценарий (он имеет ввиду тестирование "суверенного" Интернета, о котором писал Фокус).

"Это создаст прецедент, когда отраслевые ассоциации из Лос-Анджелеса или Амстердама будут играть роль арбитра в международных конфликтах", — написал Вудкок в своем твиттере. "И если бы это произошло, гораздо больше стран, а не только Китай и Россия, отказались бы от самой концепции Глобальной Сети, позволяющей всем нам общаться друг с другом".

Предложение Украины воспринимается западными экспертами как попытка ограничить присутствие РФ в Интернете в ответ на военные действия. Попытки Украины вмешаться в работу базовой инфраструктуры Интернета обеспокоили многих специалистов, которые подчеркивают важность сетевого нейтралитета и считают маловероятным, что ICANN выполнит требования украинской стороны, пишет медиа.

RIPE NCC (один из 5-ти региональных интернет-регистраторов Европы, выполняющих распределение интернет-ресурсов), на письмо Михаила Федорова с аналогичным требованием ответил: "Очень важно, чтобы RIPE NCC оставался нейтральным и не занимал никакой позиции касательно внутриполитических споров, международных конфликтов или войн. Несоблюдение этого подхода поставит под угрозу саму модель, которая была ключом к развитию Интернета в нашем регионе обслуживания".

Ранее мы сообщали о том, что возможно, с 11 марта РФ перейдет на собственный "суверенный" Интернет. РФ, в свою очередь, это отрицает, говоря, что принимаются меры по переходу госсайтов на российские DNS-сервера и отказа от услуг зарубежных хостингов.