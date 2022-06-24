Telegram отправляет данные Google, но их нельзя использовать: Дуров опроверг "слив"

Создатель мессенджера признал, что Telegram использует оборудование Google, однако передает только голосовые сообщения по требованию пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг заявления о том, что мессенджер отправляет Google информацию о пользователях. Он прокомментировал ситуацию на своем официальном канале.

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Как утверждает Павел Дуров, Telegram арендует у Google оборудование для новой функции мессенджера, которой пользуются только обладателям подписки Premium: преобразования голосовых сообщений в текст. Компании заключили соглашение, согласно которому Google ничего не может сделать с обезличенными аудиоданными, кроме как подготовить текст и отправить его пользователю. В том числе, не может использовать информацию в интересах своих сервисов или для таргетной рекламы.

"Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", — поделился создатель мессенджера.

Павел Дуров объясняет, что платные услуги Google нужны для получения максимально качественной транскрипции. Telegram могла бы использовать свое оборудование или обратиться к менее крупным компаниям, но тогда мессенджер хуже бы справлялся с распознаванием речи на многих языках.

"Мы, по традиции, идем на дополнительные расходы ради большего комфорта наших пользователей. Доверять ли гарантиям компании Google и использовать ли функцию перевода голосовых сообщений в текст – выбор, который мы оставляем на усмотрение каждого из подписчиков Telegram Premium", — сообщил он.

Издание "Код Дурова" пишет, что Telegram не скрывает применение технологий, предоставленных третьей стороной — об этом уведомляется в "Условиях обслуживания", которые принимает каждый пользователь. К тому же, перевод голоса в текст осуществляется не автоматически, а только после нажатия соответствующей кнопки рядом с сообщением. Ранее пользователи сами обращались к сторонним сервисам или ботам для расшифровки в текстовом виде.

Как считает СМИ, Telegram использует технологию GCP Cloud Speech API, которая реализована в сервисе Cloud Speech-to-Text. В "Условиях регистрации данных" Google Cloud отмечается, что Google регистрирует только данные, переданные c включенным протоколированием, а затем ограниченное количество сотрудников могут использовать их "для обучения и улучшения продуктов и служб". Другими словами, алгоритмы компании должны использовать голосовые сообщения из Telegram только для преобразования в текст.

Ранее появилась информмация, что власти Германии заставляют Telegram "сливать" пользовательские данные с февраля 2022 года. Федеральное ведомство уголовной полиции хочет использовать личную информацию из мессенджера для расследование дел о жестоком обращении с детьми и терроризме, а потому настойчиво пытается склонить компанию к сотрудничеству. Стоит напомнить, что в 2018 году Павел Дуров объявил: Telegram может передавать правоохранителям IP-адреса и телефонные номера пользователей по решению суда, однако согласно официальным отчетам, этого еще ни разу не произошло.

В марте Павел Дуров заявил, что никогда не выдавал данные украинцев по требованию ФСБ. Основатель Telegram настаоял на безопасности мессенджера и напомнил о своем украинском происхождении по линии матери. По словам Павла Дурова, в 2013 году ФСБ потребовало от социальной сети "ВКонтакте" данные украинских пользователей, однако он, будучи руководителем, отказал российской спецслужбе, из-за чего лишился работы.