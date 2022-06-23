Власти Германии требуют от Telegram "сливать" личные данные пользователей, — Spiegel

Силовые ведомства аргументируют свои требования тем, что личные данные необходимы следователям, которые занимаются делами подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме.

Силовые структуры Германии оказывают давление на Telegram. По данным, оказавшимся в распоряжении немецкого журнала Spiegel, Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ вынудило компанию передавать личные данные пользователей, а также блокировать каналы по требованию правоохранителей.

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Журналисты сообщают, что речь шла о данных о подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме. В случае нарушений других уголовных преступлений немецким следователям по-прежнему сложно получить информацию от Telegram, считают представители силовых структур.

Тот факт, что Telegram вообще предоставляет информацию о пользователях властям, говорит по меньшей мере об осторожных изменениях политики конфиденциальности компании. Ведь долгое время немецким следователям было весьма сложно узнать, кто стоит за аккаунтами Telegram, распространяющими в Сети преступный контент. Также было отмечено, что в 2018 году основатель мессенджера Павел Дуров объявил о пересмотре политики конфиденциальности, согласно которой его сервис может передавать IP-адреса и номера телефонов по решению суда. Однако согласно данным из канала, где каждые шесть месяцев публикуются отчеты о прозрачности Telegram, до сих пор никакие данные властям не передавались.

Федеральное министерство внутренних дел с начала февраля 2022 года ведет прямые переговоры с Telegram, чтобы заставить сервис сотрудничать с немецкими властями и блокировать криминальный контент. Дуров лично участвовал в переговорном процессе, подчеркнув важность присутствия Telegram на немецком рынке, и дал понять, что серьезно отнесется к озабоченности и требованиям ФРГ. Тем не менее в конце марта стало известно, что федеральное ведомство по делам юстиции ведет два иска против Telegram на сумму в 55 миллионов евро. В материалах дела указано, что речь идет о нарушениях законодательства ФРГ о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях.

Следует отметить, что законодательство Германии уделяет особое внимание защите персональных данных граждан. В Коалиционном договоре о создании Правительства между партиями говорится об уголовной ответственности за незаконное раскрытие анонимных данных.

"Мы продвигаем методы анонимизации, формируем правовую стабильность через оформленные стандарты и вводим уголовную ответственность за незаконную деанонимизацию", — говорится в документе.

Напомним, создатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что они намеренно ограничивают работу веб-версий приложений. По его словам, Apple специально ухудшают качество веб-версий, чтобы пользователи скачивали приложения в App Store, за что компания получает комиссию.