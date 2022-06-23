Влада Німеччини вимагає від Telegram "зливати" особисті дані користувачів, — Spiegel

Силові відомства аргументують свої вимоги тим, що особисті дані необхідні слідчим, які займаються справами підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми та тероризмі.

Силові структури Німеччини тиснуть на Telegram. За даними, що опинилися у розпорядженні німецького журналу Spiegel, Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) ФРН змусило компанію передавати під різними приводами особисті дані користувачів, а також блокувати канали на вимогу правоохоронців.

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Журналісти повідомляють, що йшлося про дані про підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми та тероризмі. В разі порушень інших кримінальних злочинів німецьким слідчим, як і раніше, складно отримати інформацію з Telegram, вважають представники силових структур.

Той факт, що Telegram взагалі надає інформацію про користувачів владі, говорить щонайменше про обережний поворот у курсі компанії щодо політики конфіденційності. Адже довгий час німецьким слідчим було дуже складно дізнатися, хто стоїть за обліковими записами Telegram, які розповсюджують у мережі злочинний контент.

Також зазначено, що у 2018 році засновник Telegram Павло Дуров оголосив про перегляд політики конфіденційності, згідно з якою його сервіс може передавати IP-адреси та номери телефонів за рішенням суду. Проте канал звітів про прозорість Telegram, який оновлюється кожні шість місяців, зафіксував, що досі жодних даних владі не передавалося.

Федеральне міністерство внутрішніх справ з початку лютого веде прямі переговори з Telegram, щоб змусити сервіс співпрацювати з німецькою владою та блокувати кримінальний контент. Дуров особисто брав участь у процесі, наголосивши на важливості присутності Telegram на німецькому ринку, і дав зрозуміти, що серйозно поставиться до стурбованості та вимог влади ФРН.

Проте наприкінці березня стало відомо, що федеральне відомство у справах юстиції веде два позови проти Telegram на суму 55 мільйонів євро. У матеріалах справи зазначено, що йдеться про порушення законодавства ФРН щодо протидії розпалюванню ненависті та цькування в соцмережах.

Слід зазначити, що законодавство Німеччини приділяє особливу увагу захисту особистих даних громадян. У Коаліційному договорі про створення Уряду між партіями йдеться про кримінальну відповідальність за незаконне розкриття анонімних даних.

"Ми просуваємо методи анонімізації, формуємо правову стабільність через оформлені стандарти та запроваджуємо кримінальну відповідальність за незаконну деанонімізацію", — йдеться у документі.

Нагадаємо, творець Telegram Павло Дуров звинуватив компанію Apple у тому, що вони навмисно обмежують роботу вебверсій програм. За його словами, Apple спеціально погіршують якість вебверсій, щоб користувачі завантажували програми в App Store, за що компанія отримує комісію.