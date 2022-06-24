Telegram надсилає дані Google, але їх не можна використовувати: Дуров спростував "злив"

Творець месенджера визнав, що Telegram використовує обладнання Google, проте передає лише голосові повідомлення на вимогу користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров спростував заяви, що месенджер надсилає Google інформацію про користувачів. Він прокоментував ситуацію на своєму офіційному каналі.

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Як стверджує Павло Дуров, Telegram орендує в Google обладнання для нової функції месенджера, якою користуються лише власники підписки Premium: перетворення голосових повідомлень на текст. Компанії уклали угоду, згідно з якою Google нічого не може зробити зі знеособленими аудіоданими, окрім як підготувати текст та надіслати його користувачеві. Зокрема не може використовувати інформацію на користь своїх сервісів або для таргетної реклами.

"Telegram не ділиться з Google особистими даними користувачів на кшталт імен, телефонів, IP-адрес. Крім того, Telegram ніколи не надсилає будь-які дані третім особам автоматично, без явного на те запиту від користувачів", — поділився творець месенджера.

Павло Дуров пояснює, що платні послуги Google необхідні для отримання максимально якісної транскрипції. Telegram могла б використовувати своє обладнання або звернутися до менших компаній, але тоді месенджер гірше б справлявся з розпізнаванням повідомлень багатьма мовами.

"Ми, за традицією, йдемо на додаткові витрати заради більшого комфорту наших користувачів. Чи довіряти гарантіям компанії Google і чи використовувати функцію перекладу голосових повідомлень у текст — вибір, який ми залишаємо на розсуд кожного з підписників Telegram Premium", — повідомив він.

Видання "Код Дурова" пише, що Telegram не приховує застосування технологій, наданих третьою стороною — про це повідомляється в "Умовах обслуговування", які приймає кожен користувач. До того ж переклад голосу в текст здійснюється не автоматично, а тільки після натискання відповідної кнопки поряд з повідомленням. Раніше користувачі самі зверталися до сторонніх сервісів або ботів для розшифровки в текстовому вигляді.

Як вважає ЗМІ, Telegram використовує технологію GCP Cloud Speech API, яка реалізована у сервісі Cloud Speech-to-Text. В "Умовах реєстрації даних" Google Cloud зазначається, що Google реєструє лише дані, передані з увімкненим протоколюванням, а потім обмежена кількість співробітників може використовувати їх "для навчання та покращення продуктів та служб". Тобто алгоритми компанії повинні використовувати голосові повідомлення з Telegram лише для перетворення на текст.

Раніше з'явилася інформація, що влада Німеччини змушує Telegram "зливати" дані користувача з лютого 2022 року. Федеральне відомство кримінальної поліції хоче використати особисту інформацію з месенджера для розслідування справ про жорстоке поводження з дітьми та тероризм, а тому наполегливо намагається схилити компанію до співпраці. Варто нагадати, що у 2018 році Павло Дуров оголосив: Telegram може передавати правоохоронцям IP-адреси та телефонні номери користувачів за рішенням суду, проте, згідно з офіційними звітами, цього ще жодного разу не сталося.

У березні Павло Дуров заявив, що ніколи не видавав дані українців на вимогу ФСБ. Засновник Telegram наполягав на безпеці месенджера та нагадав про своє українське походження по лінії матері. За словами Павла Дурова, у 2013 році ФСБ зажадала від соціальної мережі "ВКонтакте" дані українських користувачів, однак він, будучи керівником, відмовив російській спецслужбі, через що втратив роботу.