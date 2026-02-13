После того, как в РФ начали замедлять работу мессенджера Telegram, а россияне начали жаловаться на перебои в работе сервиса, иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за "вразумление" чиновников Роскомнадзора и Минцифры.

Священник утверждает, что мессенджер стал не просто средством связи, а "пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему", пишет The Mosсow Times.

Поэтому служитель РПЦ предложил просить бога о том, чтобы диалог в российском обществе "оставался возможным, а слово — услышанным".

"Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего Отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу Твою", — привел Микушин текст молитвы.

Александр Микушин не раз выступал против ограничений в сети Фото: Соцсети

На слова Микушина уже отреагировал зампред синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе, призвав того не выносить проблему блокировки Telegram "в религиозное измерение". Он также отметил, что помимо этого мессенджера существует "огромное количество форм коммуникации, в том числе виртуальных".

По информации СМИ, барнаульский священик уже не впервые высказывается на тему ограничений во всемирной паутине. В 2018 году он выступал на митинге "За свободный интернет" в поддержку Марии Мотузной и Даниила Маркина, обвиненных в экстремизме из-за мемов во "ВКонтакте".

Роскомнадзор 10 февраля объявил об усилении ограничений против Telegram и анонсировал его блокировку, объяснив это систематическим неисполнением мессенджером российского законодательства.

Депутат Андрей Свинцов сообщил, что сервис отключат в течение полугода. По состоянию на 11 февраля Telegram был замедлен в 22 регионах России.

Павел Дуров, создатель платформы, уже отреагировал на инициативу россвластей.

"Попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками", — написал он. Хоть он и не озвучил, какой мессенджер навязывают россиянам в принудительном порядке, все поняли, что это – МАХ.

Напомним, 29 октября 2022 года "Роскомнадзор" заблокировал Telegram в России. В реестре запрещенных доменных имен на время появился адрес t.me, однако в тот же день блокировка была снята.

С августа 2025 года "Роскомнадзор" блокирует россиянам звонки через WhatsApp и Telegram.

На фоне резкого замедления WhatsApp, который был полностью заблокирован в России 11 февраля, аудитория Telegram в России выросла до 105 млн человек, хотя еще в октябре им пользовались 91 млн жителей страны.

В ноябре 2025 года языковой омбудсмен Елена Ивановская выступила за блокировку Telegram в Украине из-за распространения в мессенджере российской пропаганды. 20 сентября 2024 года в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали о запрете на использование Telegram в Украине для государственных служащих, военных и операторов критической инфраструктуры.