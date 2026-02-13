У РПЦ закликали молитися за розблокування Telegram

Після того, як у РФ почали сповільнювати роботу месенджера Telegram, а росіяни – массово скаржитися на перебої в роботі сервісу, ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ і каплиці Святої Тетяни в Барнаулі Олександр Мікушин закликав молитися за "напоумлення" чиновників Роскомнагляду і Мінцифри.

Священик стверджує, що месенджер став не просто засобом зв'язку, а "простором для молитви, душевної розмови і допомоги ближньому", пише The Моѕсоу Times.

Тому служитель РПЦ запропонував просити бога про те, щоб діалог у російському суспільстві "залишався можливим, а слово — почутим".

"Господи, даруй мудрість, терпіння і розсудливість співробітникам Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, а також усім трудівникам Міністерства цифрового розвитку нашої Вітчизни. Наваж їх, Господи, на благо людей і на славу Твою", — навів Мікушин текст молитви.

Олександр Мікушин не раз виступав проти обмежень у мережі Фото: Соцсети

На слова Мікушина вже відреагував заступник голови синодального відділу РПЦ Вахтанг Кіпшидзе, закликавши того не виносити проблему блокування Telegram "у релігійний вимір". Він також зазначив, що крім цього месенджера існує "величезна кількість форм комунікації, зокрема віртуальних".

За інформацією ЗМІ, барнаульський священик уже не вперше висловлюється на тему обмежень у всесвітній павутині. У 2018 році він виступав на мітингу "За вільний інтернет" на підтримку Марії Мотузної та Данила Маркіна, обвинувачених в екстремізмі через меми у "ВКонтакте".

Роскомнадзор 10 лютого оголосив про посилення обмежень проти Telegram і анонсував його блокування, пояснивши це систематичним невиконанням месенджером російського законодавства.

Депутат Андрій Свинцов повідомив, що сервіс відключать протягом півроку. Станом на 11 лютого Telegram був уповільнений у 22 регіонах Росії.

Павло Дуров, творець платформи, уже відреагував на ініціативу російської влади.

"Спроба Росії директивно нав'язати населенню сервіс не має успішних прикладів у світовій практиці. У світі існують лише три локальні месенджери, які лідирують на своїх ринках, і всі вони стали результатом ринкової конкуренції, а не призначення чиновниками", — написав він. Хоч він і не озвучив, який месенджер нав'язують росіянам у примусовому порядку, усі зрозуміли, що це — МАХ.

Нагадаємо, 29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" заблокував Telegram у Росії. У реєстрі заборонених доменних імен на деякий час з'явилася адреса t.me, проте того самого дня блокування було знято.

Із серпня 2025 року "Роскомнадзор" блокує росіянам дзвінки через WhatsApp і Telegram.

На тлі різкого уповільнення WhatsApp, який було повністю заблоковано в Росії 11 лютого, аудиторія Telegram у Росії зросла до 105 млн осіб, хоча ще в жовтні ним користувалися 91 млн жителів країни.

У листопаді 2025 року мовний омбудсмен Олена Івановська виступила за блокування Telegram в Україні через поширення в месенджері російської пропаганди. 20 вересня 2024 року в Раді національної безпеки і оборони України повідомляли про заборону на використання Telegram в Україні для державних службовців, військових та операторів критичної інфраструктури.