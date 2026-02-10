Роскомнадзор подтвердил ограничения Telegram в РФ: соцсети грозят многомиллионные штрафы

В Роскомнадзоре подтвердили, что применяют ограничения в отношении мессенджера Telegram на территории РФ. Это связывают с несоблюдением российского законодательства.

В то же время там не уточнили, о каких именно ограничениях идет речь, а также идет ли речь о частичной блокировке. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что готовы к работе с любыми интернет-ресурсами, в том числе иностранными, но при условии "уважения к России и ее гражданам".

Блокировка Telegram — против соцсети открыты производства

В то же время в московском суде рассматривают семь протоколов против Telegram. Все они составлены из-за отказа удалить запрещенный контент.

За это на Telegram могут быть наложены штрафы на общую сумму 64 млн рублей.

В то же время Государственная дума РФ пока не обсуждала возможность полной блокировки соцсети на территории России. Там ожидают объяснений со стороны Роскомнадзора, заявил заместитель комитета по вопросам информационной политики Евгений Попов.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. В то же время жители РФ жаловались на работу приложения уже второй день.

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.

В Украине тоже рассматривали блокировку Telegram

Еще весной 2024 года нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий подал законопроект, который предусматривает ограничения для социальных сетей, в частности, Telegram. По его словам, проблема популярного мессенджера в том, что это российская сеть, которая активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев.

В сентябре 2024 года в КМС публиковали результаты опроса по восприятию угроз безопасности от социальных сетей. Большинство украинцев проголосовали за определенные ограничения и контроль, а полный запрет Telegram поддержали лишь 9%.

В ноябре 2025 года об этой теме вспомнили снова — тогда уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за блокировку мессенджера Telegram в Украине.