"Это необходимо сделать": языковой омбудсмен выступила за блокировку Telegram в Украине (видео)

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за блокировку мессенджера Telegram в Украине. Она отметила, что также нужно активнее пополнять списки звезд, которые поддерживают агрессию, и жанрировать контент.

"Это необходимо сделать, как мне представляется. Это необходимо. Действительно, если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской, в принципе, другой не будет. Или будет просто названа территория, как и называется, но здесь Украины не будет, если мы не начнем последовательно перекрывать эти каналы распространения враждебных нарративов, враждебной пропаганды", — заявила Ивановская в интервью "Радио Свобода".

Она подчеркнула, что необходимо продуктивнее использовать закон о культуре, в частности его 15 статью о распространении и популяризации произведений литературы, искусства.

Відео дня

"То есть вносить в списки тех российских исполнителей, которые поддерживают политику своего государства, политику агрессии, политику уничтожения... Это моя давняя мечта, чтобы международные крупные стриминговые платформы учитывали законодательство страны, которая страдает в этой ужасной войне", — поделилась омбудсмен.

По ее словам, Украине нужно жанрировать контент на больших платформах.

"Понимаете, сейчас же поступает русскоязычный контент не по запросу, а он просто валит этой лавиной. И такие инструменты, видимо, Украина как государство, как жертва этой агрессии, должна выдвигать перед большими этими корпорациями", — пояснила Ивановская.

Напомним, дискуссию о блокировке Telegram вели в Верховной Раде еще весной 2024 года. Инициатор законопроекта об ограничении соцсетей Николай Княжицкий отмечал, что этот мессенджер — это российская сеть, которую при этом власть продвигает как основной источник информации.

В сентябре 2024 года в КМС публиковали результаты опроса по восприятию угроз безопасности от социальных сетей. Большинство украинцев проголосовали за определенные ограничения и контроль, а полный запрет Telegram поддержали лишь 9%.