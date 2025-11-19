"Це необхідно зробити": мовна омбудсменка виступила за блокування Telegram в Україні (відео)

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за блокування месенджера Telegram в Україні. Вона наголосила, що також потрібно активніше поповнювати списки зірок, які підтримують агресію, та жанрувати контент.

"Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі, інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", — заявила Івановська в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Вона підкреслила, що необхідно продуктивніше використовувати закон про культуру, зокрема його 15 статтю про розповсюдження та популяризацію творів літератури, мистецтва.

"Тобто вносити до списків тих російських виконавців, які підтримують політику своєї держави, політику агресії, політику знищення… Це моя давня мрія, аби міжнародні великі стримінгові платформи зважали на законодавство країни, яка потерпає у цій жахливій війні", — поділилась омбудсменка.

З її слів, Україні потрібно жанрувати контент на великих платформах.

"Розумієте, зараз же ж надходить російськомовний контент не за запитом, а він просто валить отією лавиною. І такі інструменти, мабуть, Україна як держава, як жертва цієї агресії, має висувати перед великими оцими корпораціями", – пояснила Івановська.

Нагадаємо, дискусію щодо блокування Telegram вели у Верховній Раді ще навесні 2024 року. Ініціатор законопроєкту про обмеження соцмереж Микола Княжицький наголошував, що цей месенджер — це російська мережа, яку при цьому влада просуває як основне джерело інформації.

У вересні 2024 року у КМС публікували результати опитування щодо сприйняття загроз безпеці від соціальних мереж. Більшість українців проголосували за певні обмеження та контроль, а повну заборону Telegram підтримали лише 9%.