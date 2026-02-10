Роскомнадзор підтвердив обмеження Telegram у РФ: соцмережі загрожують багатомільйонні штрафи

У Роскомнадзорі підтвердили, що застосовують обмеження щодо месенджера Telegram на території РФ. Це пов'язують з недотриманням російського законодавства.

Водночас там не уточнили, про які саме обмеження йдеться, а також чи йдеться про часткове блокування. Про це повідомляє ТАСС.

Там наголосили, що готові до роботи з будь-якими інтернет-ресурсами, зокрема іноземними, але за умови "поваги до Росії та її громадян".

Блокування Telegram — проти соцмережі відкриті провадження

Водночас у московському суді розглядають сім протоколів проти Telegram. Усі вони складені через відмову видалити заборонений контент.

За це на Telegram можуть бути накладені штрафи на загальну суму 64 млн рублів.

Водночас Державна дума РФ наразі не обговорювала можливість повного блокування соцмережі на території Росії. Там очікують на пояснення з боку Роскомнадзору, заявив заступник комітету з питань інформаційної політики Євгеній Попов.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Водночас мешканці РФ скаржилися на роботу застосунку вже другий день.

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" вже блокував Telegram у Росії. Однак вже того ж дня блокування було знято.

В Україні теж розглядали блокування Telegram

Ще навесні 2024 року нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький подав законопроєкт, який передбачає обмеження для соціальних мереж, зокрема, Telegram. За його словами, проблема популярного месенджера в тому, що це російська мережа, яка активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців.

У вересні 2024 року у КМС публікували результати опитування щодо сприйняття загроз безпеці від соціальних мереж. Більшість українців проголосували за певні обмеження та контроль, а повну заборону Telegram підтримали лише 9%.

У листопаді 2025 про цю тему згадали знову — тоді уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за блокування месенджера Telegram в Україні.