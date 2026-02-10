"Роскомнадзор" почав обмежувати Telegram в РФ: росіяни скаржаться на збої, — росЗМІ

РосЗМІ з посиланням на інсайдерів пишуть, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Росіяни скаржаться на роботу застосунку вже другий день.

Про початок обмеження роботи Telegram в РФ "Роскомнадзором" повідомляє російське пропагандистське медіа "РБК Новости", яке посилається на слова неназваного джерела в індустрії інформаційних технологій і двох анонімних джерел у профільних відомствах.

За даними інсайдерів, "Роскомнадзор" планує почати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи месенджера Павла Дурова вже з 10 лютого. Інше джерело стверджує, що заходи вже вживаються.

"Роскомнадзор" на момент публікації новини офіційно не коментував ці повідомлення.

Російське медіа Meduza пише, що російські користувачі скаржаться на роботу Telegram другий день. Зокрема у росіян не відправляються та не надходять повідомлення, не завантажуютсья медіафайли та трапляютсья збої.

Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Ющенко заявив росЗМІ, що в російському парламенті не обговорювали питання уповільнення Telegram, та при цьому додав, що "Роскомнадзор" може почати блокування, якщо у нього з'являться претензії до месенджа щодо дотримання законодавства РФ.

Telegram в РФ блокували раніше

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" заблокував Telegram у Росії. В реєстрі заборонених доменних імен на певний час з'явилася адреса t.me, проте того ж дня блокування було знято.

З серпня 2025 року "Роскомнадзор" блокує росіянам дзвінки через WhatsApp та Telegram.

Зазначимо, в листопаді 2025 року мовна омбудсменка Олена Івановська виступила за блокування Telegram в Україні через поширення в месенджері російської пропаганди. 20 вересня 2024 року в Раді національної безпеки і оборони України повідомляли про заборону на використання Telegram в Україні для державних службовців, військових і операторів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, з 2024 року в Росії заблокований месенджер Discord, а також "Роскомнадзор" заблокував росіянам доступ до Viber. Крім того, з 2022 року в Росії не працюють сайти Facebook і низки ЗМІ.