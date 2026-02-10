"Роскомнадзор" начал ограничивать Telegram в РФ: россияне жалуются на сбои, — росСМИ

РосСМИ со ссылкой на инсайдеров пишут, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. Россияне жалуются на работу приложения уже второй день.

О начале ограничения работы Telegram в РФ "Роскомнадзором" сообщает российское пропагандистское медиа "РБК Новости", которое ссылается на слова неназванного источника в индустрии информационных технологий и двух анонимных источников в профильных ведомствах.

По данным инсайдеров, "Роскомнадзор" планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Павла Дурова уже с 10 февраля. Другой источник утверждает, что меры уже принимаются.

"Роскомнадзор" на момент публикации новости официально не комментировал эти сообщения.

Российское медиа Meduza пишет, что российские пользователи жалуются на работу Telegram второй день. В частности у россиян не отправляются и не поступают сообщения, не загружаются медиафайлы и случаются сбои.

Відео дня

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил росСМИ, что в российском парламенте не обсуждали вопрос замедления Telegram, и при этом добавил, что "Роскомнадзор" может начать блокировку, если у него появятся претензии к мессенджу по соблюдению законодательства РФ.

Telegram в РФ блокировали ранее

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" заблокировал Telegram в России. В реестре запрещенных доменных имен на время появился адрес t.me, однако в тот же день блокировка была снята.

С августа 2025 года "Роскомнадзор" блокирует россиянам звонки через WhatsApp и Telegram.

Отметим, в ноябре 2025 года языковой омбудсмен Елена Ивановская выступила за блокировку Telegram в Украине из-за распространения в мессенджере российской пропаганды. 20 сентября 2024 года в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали о запрете на использование Telegram в Украине для государственных служащих, военных и операторов критической инфраструктуры.

Напомним, с 2024 года в России заблокирован мессенджер Discord, а также "Роскомнадзор" заблокировал россиянам доступ к Viber. Кроме того, с 2022 года в России не работают сайты Facebook и ряда СМИ.