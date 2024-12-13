Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к Viber

По словам российского депутата Антона Немкина, мессенджер отказывался платить 1,8 млн рублей штрафов и удалять информацию о так называемой "СВО".

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Мессенджер Viber заблокировали на территории РФ, потому что он якобы "нарушал российское законодательство". Об этом служба "Роскомнадзор" сообщила в своем Telegram-канале.

"Роскомнадзор" объяснил, что Viber для россиян заблокировали из-за нарушения российского законодательства: мессенджер якобы использовался для вербовки граждан, продажи наркотиков и распространения противоправной информации.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их осуществления, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", — сказали в ведомстве.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что в РФ выписали Viber штрафов на 1,8 млн рублей, а сейчас мессенджер отказывается удалять по требованию российских спецслужб информацию, касающуюся войны в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

"Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не уплачены. В настоящее время мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО", — сказал Немкин.

Напомним, 23 октября российские СМИ сообщали, что компания Nvidia заблокировала россиянам доступ к обновлениям драйверов видеокарт. Сообщалось, что для скачивания обновлений россияне вынуждены использовать VPN.

Также российские медиа 11 декабря сообщали, что в Москве задержали бездомного, который оказался миллиардером и "участником СВО".