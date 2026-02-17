В России планируют полную блокировку Telegram: росСМИ узнали вероятную дату

В России планируется полная блокировка Telegram. Ожидается, что после частичного замедления работы мессенджера теперь его будут блокировать полностью.

Сейчас план заключается в том, чтобы заблокировать Telegram с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает российское медиа "Baza", которое ссылается на собеседников в Роскомнадзоре.

В сообщении говорится, что с 1 апреля РКН начнет полную блокировку Telegram, как ранее происходило с другими соцсетями — Instagram и Facebook.

Ожидается, что блокировка произойдет по всей территории России, а мессенджер не будет доступен ни через мобильные, ни через стационарные интернет-сети.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. В то же время жители РФ жаловались на работу приложения уже второй день.

Депутат Андрей Свинцов сообщил, что сервис отключат в течение полугода. По состоянию на 11 февраля Telegram был замедлен в 22 регионах России.

После этого иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за "вразумление" чиновников Роскомнадзора и Минцифры, чтобы те разблокировали Telegram.

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.

В Украине тоже рассматривали блокировку Telegram

Еще весной 2024 года нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий подал законопроект, который предусматривает ограничения для социальных сетей, в частности, Telegram. По его словам, проблема популярного мессенджера в том, что это российская сеть, которая активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев.

В сентябре 2024 года в КМС публиковали результаты опроса по восприятию угроз безопасности от социальных сетей. Большинство украинцев проголосовали за определенные ограничения и контроль, а полный запрет Telegram поддержали лишь 9%.

В ноябре 2025 года об этой теме вспомнили снова — тогда уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за блокировку мессенджера Telegram в Украине.