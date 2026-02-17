У Росії планують повне блокування Telegram: росЗМІ дізналися ймовірну дату

У Росії планується повне блокування Telegram. Очікується, що після часткового уповільнення роботи месенджеру тепер його будуть блокувати повністю.

Наразі план полягає в тому, щоб заблокувати Telegram з 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє російське медіа "Baza", яке посилається на співрозмовників у Роскомнадзорі.

У повідомленні йдеться, що з 1 квітня РКН почне повне блокування Telegram, як раніше відбувалося з іншими соцмережами — Instagram та Facebook.

Очікується, що блокування відбудеться по всій території Росії, а месенджер не буде доступний ані через мобільні, ані через стаціонарні інтернет-мережі.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Водночас мешканці РФ скаржилися на роботу застосунку вже другий день.

Депутат Андрій Свинцов повідомив, що сервіс відключать протягом півроку. Станом на 11 лютого Telegram був уповільнений у 22 регіонах Росії.

Після цього ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ і каплиці Святої Тетяни в Барнаулі Олександр Мікушин закликав молитися за "напоумлення" чиновників Роскомнагляду і Мінцифри, аби ті розблокували Telegram.

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" вже блокував Telegram у Росії. Однак вже того ж дня блокування було знято.

В Україні теж розглядали блокування Telegram

Ще навесні 2024 року нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький подав законопроєкт, який передбачає обмеження для соціальних мереж, зокрема, Telegram. За його словами, проблема популярного месенджера в тому, що це російська мережа, яка активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців.

У вересні 2024 року у КМС публікували результати опитування щодо сприйняття загроз безпеці від соціальних мереж. Більшість українців проголосували за певні обмеження та контроль, а повну заборону Telegram підтримали лише 9%.

У листопаді 2025 про цю тему згадали знову — тоді уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за блокування месенджера Telegram в Україні.