У Росії масові збої Telegram: експерти вважають, що блокування месенджера вже почалося

У Росії на вихідних зафіксували масові скарги на проблему з роботою Telegram. На думку російських експертів, це може свідчити про початок блокування месенджера.

Загалом за суботу та неділю надійшло майже 20 тисяч скарг. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ".

Для продовження роботи месенджер повинен почати видаляти заборонений на території РФ контент, а також зберігати дані російських користувачів лише на території Росії.

Крім того, видання поспілкувалося з російськими експертами. На їхню думку, такі проблеми дійсно свідчать про початок повного блокування.

Так, автор інтернет-видання "Код Дурова" Владислав Войтенко заявив, що Telegram не працює при підключення з домашніх провайдерів. Для того, щоб завантажити щось, необхідно зачекати декілька хвилин.

"Про роботу Telegram через мобільний інтернет можна забути. Якщо в якомусь місті активні тільки сайти з білого списку, то більшість VPN-сервісів не допоможуть зайти в Telegram", — заявив він.

Відео дня

Натомість президент Асоціації операторів зв'язку МАКАТЕЛ Олексій Амелькін зазначив, що в неділю з'явилися скарги на те, що перестала працювати Desktop-версія Telegram.

"Поки що замало статистики по операторах і вона неточна, так як люди користуються VPN, тому складно сказати, чи працює месенджер, чи ні", — зазначив він.

Натомість інтернет-видання "Код Дурова" підтверджує, що Telegram працює все гірше.

Водночас офіційно Роскомнадзор не повідомляв, що Telegram було заблоковано повністю, а лише інформували про часткове уповільнення роботи Telegram.

У лютому російське медіа "Baza" з посиланням на співрозмовників у Роскомнадзорі стверджувало, що план полягає в тому, щоб заблокувати Telegram з 1 квітня 2026 року.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Водночас мешканці РФ скаржилися на роботу застосунку вже другий день.

Депутат Андрій Свинцов повідомив, що сервіс відключать протягом півроку. Станом на 11 лютого Telegram був уповільнений у 22 регіонах Росії.

Після цього ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ і каплиці Святої Тетяни в Барнаулі Олександр Мікушин закликав молитися за "напоумлення" чиновників Роскомнагляду і Мінцифри, аби ті розблокували Telegram.

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" вже блокував Telegram у Росії. Однак вже того ж дня блокування було знято.