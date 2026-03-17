Російські чиновники не довіряють Путіну і масово скуповують "секретні телефони", — ЗМІ

Налякані, що ФСБ за ними буде слідкувати, російські посадовці купують окремі телефони та сім-карти, пишуть журналісти.

Кремлівські чиновники, депутати та топменеджери держкомпаній зовсім не довіряють "національному месенджеру Mах", який активно просуває президент РФ Володимир Путін. Усі вони масово заводять собі "секретні телефони і сім-карти", щоб за ними не стежила ФСБ. Про це пише російське видання The Moscow Times із посиланням на джерела у владі.

Журналісти стверджують, що багато посадовців не довіряють російському національному сервісу і намагаються не встановлювати його на особистих гаджетах. Вони купують окремі телефони, щоб користуватися ними на роботі — їх називають "максофонами".

"Всі вважають, що якщо ти встановив собі на телефон Max, то це все одно, що ти відніс його до ФСБ", — зазначив близький до уряду співрозмовник.

Відео дня

Окремі посадовці реєструються у месенджері зі своїх основних номерів, але все одно мають таємні пристрої.

"Найобережніші не синхронізують контакти на своїх особистих пристроях зі смартфонами, на яких встановлено Мах", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Багато з них не готові відмовлятися від месенджера Telegram і сподіваються, що проблему з його блокуванням в РФ вдасться вирішити.

"Ніхто не хоче йти з Telegram. Усі сподіваються, що Павло Дуров щось придумає для обходу блокувань або проблема якось розсмокчеться сама", — повідомило джерело в одному з федеральних відомств.

За його словами, навіть робочі наради досі проходять саме в Telegram.

Блокування Telegram в Росії

Нагадаємо, що Фокус повідомляв про те, що 16 березня Генеральний штаб Збройних сил Росії, намагаючись посилити контроль над комунікаціями військових, забороняє використання месенджера Telegram для службових цілей. Замість відкритих платформ військовим наказано використовувати спеціалізовані військові системи зв’язку. Серед них — "КТС Связь", "Черепаха", "Гроза", "Репей" та "Мишутка". Крім того, передбачено використання сертифікованого російського месенджера "Постлинк".

Також Фокус писав, що 16 березня в Росії повідомили про масові скарги на проблему з роботою Telegram на вихідних. На думку російських експертів, це може свідчити про початок блокування месенджера. Загалом надійшло майже 20 тисяч скарг, повідомляє видання "Коммерсантъ".