"Не жалею": российский блогер провел 30 дней в психбольнице, потому что назвал Путина "злодеем"

Российский провластный блогер Илья Ремесло сообщил о выписке из психиатрической больницы в Санкт-Петербурге после месяца пребывания. Ранее он публично выступил с резкой критикой в адрес диктатора Владимира Путина, что, по его словам, не осталось без последствий.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, заявив о завершении пребывания в медучреждении. После выхода из больницы он публично отметил, что находился в 20-м отделении около месяца и решил поделиться деталями своего опыта. По его словам, на момент госпитализации он не имел признаков алкогольного или наркотического опьянения, а установленный диагноз назвал "легким".

Отдельное внимание в заметке он уделил условиям пребывания. В частности, их он описал "как довольно суровые" даже по сравнению с колониями. В частности, речь шла об отсутствии прогулок, что, по его мнению, существенно влияет на пребывание в подобных заведениях.

Более того, своим подписчикам он объяснил, что публичная критика в адрес чиновников, по его оценке, может иметь определенные последствия. И все же он не отказывается от сути ранее сказанного. В то же время он признал, что в дальнейшем планирует выбирать более осторожные формулировки без перехода на персональные оценки.

"Не жалею о содеянном по сути, но если бы делал это сейчас, то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки без перехода на личности. Этот недостаток я намерен исправить в дальнейшем", — написал он.

Публикация российского блогера в Telegram Фото: Скриншот

В заметке также упоминались медицинские работники, которые, по его словам, во время госпитализации связывали ситуацию с общественным резонансом вокруг его публикаций. Отдельно он анонсировал, что в ближайшее время планирует подробнее рассказать об обстоятельствах своего пребывания в больнице и дальнейших планах, а также заявил о временном отказе от интервью как минимум до начала следующей недели.

"Из забавного: когда ко мне приехали медицинские работники, они сразу заявили о "большом общественном возмущении" из-за моих постов, при этом почему-то вспомнили Ксению Собчак. Все время говорили о необходимости соблюдать меру критики. Ну, вы поняли, все были в теме. Что дальше: в течение 2-3 дней я расскажу, зачем все это было сделано, а также поделюсь своими дальнейшими планами", — говорится в публикации.

Российский блогер раскритиковал Путина — что об этом известно

Ранее Фокус писал, что российский провластный блогер Илья Ремесло оказался в центре громкого скандала после резкой смены своей риторики в отношении Владимира Путина и войны против Украины. В марте 2024 года он опубликовал серию постов, в которых жестко раскритиковал российское руководство, назвал войну против Украины бесперспективной, а также заявил о необходимости отставки Путина и его дальнейшего судебного преследования.

В своих публикациях он также обвинял власти РФ в коррупции, ограничении свободы слова и давлении на интернет и медиа, а также критиковал образ жизни российской политической элиты. В общем, его заявления вызвали широкий резонанс в российском информационном пространстве и стали предметом активного обсуждения среди пропагандистских медиа.

Вскоре после этих сообщений стало известно, что мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. В российских медиа и среди провластных комментаторов появлялись разные версии о причинах происшествия — от информационной провокации до эмоционального срыва.

Напомним, что российский актер Иван Охлобыстин, который с самого начала яростно поддерживал политику главы Кремля, вдруг заговорил о наступлении на свободу слова в России. В частности, он выступил против блокировки интернета и заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".

Кроме того, поддержала эту идеологию и другая россиянка — участница реалити-шоу "Дом 2" Виктория Боня. В своем видео в Instagram к Путину, снятое от "имени народа", она раскритиковала российских чиновников.