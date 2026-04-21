Путін 10 днів не виходить з кабінету: еліти можуть готувати переворот, — ЗМІ

Російський диктатор раптом зник з публіки. Останній раз Путіна бачили на людях 10 днів тому.

Відтак, одразу з'явилися повідомлення про нібито погіршення здоров'я очільника Кремля, але є також версія, що російський президент кинув публічні заходи на тлі чуток щодо державного перевороту в Росії. Про це пише таблоїд Daily Star.

Путін прийшов на богослужіння на Великдень: чому він зник

Видання пише, що останні світлини з Путіним опублікували 10 днів тому, коли він відвідував богослужіння на Великдень, і це був останній раз, коли його бачили поза межами Кремля. Кремль повідомляє, що він проводив зустрічі у своєму кабінеті, але на зовнішній світ диктатор не виходив.

"На фотографіях Путін стоїть у величному, пишно прикрашеному соборі, тримаючи в руці запалену червону свічку. Одягнений у темний костюм з малиновою краваткою, президент виглядав дещо відстороненим, беручи участь у релігійній церемонії. На фото він стоїть поруч із мером Москви Сергієм Собяніним. У різні моменти служби Путін хреститься, поправляє комір і тихо розмовляє з мером", — пише ЗМІ.

Хоча Кремль традиційно відкидає будь-які припущення про проблеми зі здоров'ям Путіна як абсолютно безпідставні, але його нещодавнє зникнення з щоденних телевізійних трансляцій та запланованих зустрічей спровокувало ряд нових чуток, що з диктатором не все добре.

Видання пише, що кілька днів тому з'являлися інформація про державний переворот в РФ. Нібито розгнівана та втомлена від дій Путіна верхівка Кремля готувала план його усунення.

Відомий критик Путіна Ігор Ейдман стверджує, що вперше за десятиліття динаміка влади починає повертатися проти Путіна. Адже інтереси його близького оточення "фундаментально не відповідають інтересам диктатора".

Ейдман каже, що безпрецедентна та складна ситуація, що є зараз в Росії, створить "дуже небезпечну ситуацію" для адміністрації Путіна

Також у розвідці Естонії вказують на те, що Путін може зіткнутися з боротьбою за владу під назвою "Операція "Сутінки". Адже в країні наростають проблеми, відтак, економічні, політичні та військові діячі повстають проти нього, щоб зберегти власні статки.

Попри те, що олігархи та відомі бізнесмени історично відігравали основоположну роль у збереженні влади Путіна в Росії. Після вторгнення в Україну та чотири роки війни, санкцій, статки багатьох найбагатших людей країни зазнали нищівних ударів.

Нагадаємо, що США попереджають, що Путін готується до ядерної атаки на супутники. Генерал Стівен Вайтінг, глава Космічного командування США, заявив, що адміністрація Дональда Трампа "дуже стурбована" планами Кремля. Адже атака на супутники занурить весь світ у хаос.

Також у ніч на 20 квітня у Москві помітили, як нібито кортеж російського президента Володимира Путіна терміново відправився у Кремль. Кадри із нібито терміновою поїздкою кортежу глави Кремля виклали російські Telegram-канали.