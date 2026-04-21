"Ми знаємо, чим все закінчиться": Путін зробив заяву про завершення війни та буферну зону в Україні

Володимир Путін взявся підбадьорювати армію РФ та суспільство після останніх невдач на полі бою та блокування інтернету в РФ.

Російський диктатор зробив нову заяву про підсумки так званої спеціальної військової операції. За його словами, перемога буде за Росією. Про це він сказав під час чергової зустрічі, повідомляє "Інтерфакс" у РФ.

"А те, що перемога буде за нами, ніхто не сумнівається, я думаю, що й ворог теж. Так, там просто думають, як це все оформити. Ну подивимося. Однак бойові дії – це завжди річ надзвичайно складна, небезпечна. Ми знаємо, чим усе закінчиться, але не робитимемо жодних публічних заяв на цей рахунок, а просто реалізовуватимемо і прагнутимемо до тих цілей, які ми перед собою поставили", — сказав Путін.

Відео дня

Також Путін висловився про продовження створення буферної зони в Україні

"Ось та зона безпеки, про яку ми говоримо, поступово створюється на суміжній території. Ми так і далі діятимемо, поки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів", — заявив диктатор.

Нагадаємо, що у Росії влада почала пом’якшувати обмеження доступу до інтернету після хвилі невдоволення серед населення та бізнесу, що позначилося навіть на рейтингах кремлівського очільника Володимир Путін. Побоювання політичних наслідків напередодні виборів змусили Кремль переглянути жорстку політику цифрового контролю.

Також Російський диктатор раптом зник з публіки. Останній раз Путіна бачили на людях 10 днів тому.

Відтак, одразу з'явилися повідомлення про нібито погіршення здоров'я очільника Кремля, але є також версія, що російський президент кинув публічні заходи на тлі чуток щодо державного перевороту в Росії.