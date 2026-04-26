"Маю розмови з ним": Трамп зізнався про постійні телефонні переговори з Путіним (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зв'язок з президентами України та РФ. За його словами, Вашингтон продовжує роботу над питанням завершення війни між Москвою та Києвом.

Очільник Білого дому додає, що США не відмовилися від місії посередника між сторонами конфлікту. Про це він заявив під телефонного інтерв'ю Fox News.

"Що ж, ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. Це дуже кривава війна. Це дуже погано", – сказав президент США.

Трамп учергове заявив, що війна в Україні спершу здавалася йому найпростішою в плані регулювання. Хоч очільник Білого дому знову повторив про завершення "восьми воєн", він визнає рівень ненависті між лідерами РФ і України.

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським абсурдна й божевільна. Ненависть – погана річ, коли намагаєшся щось залагодити. Але це станеться. Це станеться", – додав Трамп.

Відповідаючи на питання журналістки про останню розмову з очільником Кремля, він не підтвердив її факт. За словами Трампа, він поки не хоче "розголошувати деталі розмов", однак підтримує контакти з обома лідерами.

"Я маю розмови з ним [Путіним — ред.] і я маю розмови із президентом Зеленським. Хороші розмови. Наша команда працює над ситуацією в Росії та Україні. Сподіваюся, ми це зробимо", – відповів лідер США.

Раніше Фокус повідомляв про прихильність Трампа до заяв лідера РФ. За словами українського президента, ефективний тиск на Путіна можливий лише за умови жорсткої позиції США, інакше м’який діалог не змусить Кремль змінити поведінку.

Згодом експерт розповів про несхильність Путіна до перемовин. Андрій Смолій переконаний, що Путін вважає лідера США найкращою партією для того, щоб станом на зараз вести військову кампанію