Чому "Орєшнік" не вдарить по Києву та де помилилась пропаганда РФ: 400 м до Ради, — InformNapalm

Російські пропагандисти пригрозили ударом ракети "Орєшнік" по Києву, показали "цілі" в урядовому кварталі, але приховали ключові географічні дані, пояснили аналітики. На відео росЗМІ перелічуються урядові будівлі, вказані адреси посольство, але відсутній ключовий об'єкт, який показує, чому удару не буде. Яку "помилку", розраховану на російське населення, допустили росЗМІ, і при чому тут основний союзник Росії — Китай?

РосЗМІ у відео з погрозами показали неповну карту Києва з об'єктами, які начебто потраплять під умовний удар "Орєшніка", ідеться у дописі Міжнародної розвідуваної спільноти InformNapalm. На карті позначено будівлі Кабінету Міністрів, Верховної Ради. Також є Маріїнський парк та посольство Латвії. Але на відео пропагандистів немає посольства Китаю, яке розташоване за 400 м від будівлі українського парламенту. Подібна "помилка" може говорити про те, що російські меседжі про "Орєшнік" спрямовані на російське населення, і насправді удару не буде, пояснили аналітики. Причина, чому не запускатимуть надпотужну ракету по Києву, — бо від вибуху постраждало б дипломатичне представництво країни-союзника РФ, а цього у Кремлі не допустять.

Аналітики зауважили, що про несправжність російських погроз також говорить реакція посольств, розташованих у Києві, — ніхто не злякався і не поїхав з української столиці. Насправді будь-хто на карті може побачити місцерозташування представництва КНР, про яке "забула сказати Скабєєва". З огляду на те що вибух може зачепити Пекін, то ніякого "косорилого "Орєшнік" не буде, підсумовуєтеся у дописі. Також є припущення, що після виступу російської пропагандистки міг статись дзвінок з Китаю з відповідними вказівками.

"Тому ці сюжети російської пропаганди розраховані здебільшого не на закордонну аудиторію, а на топографічних російських к***в, які вже забувають як користуватись гугл чи яндекс мапами", — написали аналітики, нагадавши, що у РФ вимикають Інтернет, щоб усі охочі не перевірили знання географії.

У дописі InformNapalm є інфографіка, яка показує розташування посольства Китаю відносно Маріїнського палацу, будівлі Ради та дипмісії Латвії. Бачимо, що посольство КНР в сюжеті росЗМІ не фігурувало.

Перемир'я на 9 травня — карта з гіпотечними цілями для "Орєшінка" в Києві Фото: InformNapalm

Зауважмо, на Google maps справді можна відшукати вказані InformNapalm об'єкти й пересвідчитись, що пропагандистка РФ показала будівлю Ради та посольства Латвії, але між ними немає посольства Китаю, яке розташоване на вулиці Грушевського на пів дороги між цими установами.

Перемир'я на 9 травня — місцерозташвання посольства Китаю в Києві Фото: Google Maps

Тим часом інформаційне агентство "Укрінформ" повідомило, що делегації КНР не буде на параді у Москві. Останній допис на порталі посольства в Україні присвячений питанню перемир'я з 6 травня, оголошеному президентом Зеленським: речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін підтримує будь-які зусилля задля миру. На порталі та на сторінці в X посольства немає закликів до евакуації з Києва для громадян КНР.

Перемир'я на 9 травня — деталі погроз РФ

Зазначимо, напередодні, 7 травня, Фокус писав про реакцію росЗМІ на спроби України начебто порушити перемир'я на 9 травня. Скабєєва у Telegram опублікувала фрагмент виступу, у якому говорила про удар по Києву, якщо українці завадять параду на Красній площі.

Тим часом оголошене Україною перемир'я почалось в ніч 6 травня, але вже зранку Генштаб ЗСУ зафіксував понад 1000 випадків порушення режиму тиші. Після цього з'явилась заява МЗС та Зеленського про те, що РФ не дотрималась умов України і тому українці діятимуть "дзеркально".

Нагадуємо, зранку 7 травня медіа та моніторингові канали розповіли про серію повітряних атак на військові об'єкти РФ. Серед іншого, знов палав НПЗ у Пермі та загорівся НПЗ у Ярославлі.