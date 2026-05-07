"Україна діятиме справедливо": Зеленський пообіцяв дзеркальну відповідь на порушення РФ перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку доби російська армія продовжила масштабні атаки по території України, використовуючи ударні дрони, ракети, авіаційні бомби та штурмові дії на фронті. За словами глави держави, лише з ночі та до ранку окупанти застосували близько 100 ударних безпілотників.

За словами глави держави, Росія використовує ракети, артилерійські обстріли та проводить штурмові дії на фронті. Також, як зазначив президент, окупанти активно застосовують авіаційні бомби. Крім цього, на ключових напрямках фронту відбулися десятки штурмових атак та десятки авіаударів.

"Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі "Укрзалізниці" в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню", — зазначив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, дії Росії демонструють, що Кремль не має наміру серйозно говорити про припинення вогню. Президент наголосив, що російське керівництво, попри продовження атак і загибель людей, переймається лише тимчасовою тишею у центрі Москви під час заходів на Червоній площі.

"Україна діятиме справедливо — з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для завершення війни необхідні реальні та практичні рішення, а досягнення миру залишається головною метою України. Водночас президент наголосив, що головне питання зараз полягає у тому, скільки часу буде втрачено через дії та позицію Росії.

Нагадаємо, що Росія пригрозила Києву “масованим ударом” у разі зриву святкувань 9 травня у Москві та закликала іноземні дипломатичні місії евакуювати персонал зі столиці України. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про можливі удари “по центрах ухвалення рішень” у Києві.

Раніше ми також інформували, що Україна відхилила запропоноване Володимиром Путіним “перемир’я” на 8–9 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності до реального припинення вогню та продовжує атаки по українських містах.