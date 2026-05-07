Захарова звинуватила Зеленського в недотриманні "перемир'я": погрожує ударом по Києву

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського через "перемир’я" на 8–9 травня. Вона заявила про масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що існує загроза удару по Москві з боку України під час святкування Дня перемоги. Вона назвала заяви президента України Володимира Зеленського щодо перемир’я "кривавим піаром". За її словами, слова українського президента нібито вкотре розійшлися з реальними діями, а українські військові, як стверджує російська сторона, не збиралися дотримуватися оголошеного режиму припинення вогню на 5–6 травня. Також Захарова заявила, що Володимир Зеленський нібито не віддавав жодних наказів про перемир’я 5–6 травня.

У МЗС РФ стверджують, що заяви президента України про припинення вогню були продиктовані "плачевним становищем" Збройних сил України та спробою "перебити" російську ініціативу щодо 9 травня. Крім того, Марія Захарова заявила, що словами про парад перемоги Володимир Зеленський нібито продемонстрував зневагу до пам’яті людей, які боролися проти нацизму, "в тому числі у власній родині". Окремо речниця МЗС РФ заявила, що ініціатива Росії щодо перемир’я викликала у Києві "нервову" та "істеричну" реакцію. У її заяві також міститься пряма погроза щодо можливого удару по Києву.

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, російські війська можуть завдати масованого удару по Києву, якщо Україна реалізує погрози Зеленського та порушить так зване "перемир’я" на 8–9 травня, яке Росія оголосила в односторонньому порядку з нагоди святкування "Дня перемоги".

Крім того, Марія Захарова заявила, що російські дипломатичні представництва за кордоном також займаються інформуванням держав акредитації та міжнародних організацій про позицію Москви щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, що Україна не погодилася на запропоноване Володимиром Путіним "перемир’я" на 8–9 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до реального припинення вогню, а стягує ППО до Москви.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про порушення Росією режиму припинення вогню. За його словами, у ніч проти 6 травня РФ атакувала Україну 108 дронами та трьома ракетами.