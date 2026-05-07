Захарова обвинила Зеленского в несоблюдении "перемирия": угрожает ударом по Киеву

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с новыми обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за "перемирия" на 8-9 мая. Она заявила о массированной ракетной атаке по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднований 9 мая.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждает, что существует угроза удара по Москве со стороны Украины во время празднования Дня победы. Она назвала заявления президента Украины Владимира Зеленского о перемирии "кровавым пиаром". По ее словам, слова украинского президента якобы в очередной раз разошлись с реальными действиями, а украинские военные, как утверждает российская сторона, не собирались придерживаться объявленного режима прекращения огня на 5-6 мая. Также Захарова заявила, что Владимир Зеленский якобы не отдавал никаких приказов о перемирии 5-6 мая.

В МИД РФ утверждают, что заявления президента Украины о прекращении огня были продиктованы "плачевным положением" Вооруженных сил Украины и попыткой "перебить" российскую инициативу по 9 мая. Кроме того, Мария Захарова заявила, что словами о параде победы Владимир Зеленский якобы продемонстрировал пренебрежение к памяти людей, которые боролись против нацизма, "в том числе в собственной семье". Отдельно пресс-секретарь МИД РФ заявила, что инициатива России о перемирии вызвала в Киеве "нервную" и "истерическую" реакцию. В ее заявлении также содержится прямая угроза о возможном ударе по Киеву.

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, российские войска могут нанести массированный удар по Киеву, если Украина реализует угрозы Зеленского и нарушит так называемое "перемирие" на 8-9 мая, которое Россия объявила в одностороннем порядке по случаю празднования "Дня победы".

Кроме того, Мария Захарова заявила, что российские дипломатические представительства за рубежом также занимаются информированием государств аккредитации и международных организаций о позиции Москвы по этой ситуации.

Напомним, что Украина не согласилась на предложенное Владимиром Путиным "перемирие" на 8-9 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к реальному прекращению огня, а стягивает ПВО к Москве.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о нарушении Россией режима прекращения огня. По его словам, в ночь на 6 мая РФ атаковала Украину 108 дронами и тремя ракетами.