"Украина будет действовать справедливо": Зеленский пообещал зеркальный ответ на нарушение РФ перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток российская армия продолжила масштабные атаки по территории Украины, используя ударные дроны, ракеты, авиационные бомбы и штурмовые действия на фронте. По словам главы государства, только с ночи и до утра оккупанты применили около 100 ударных беспилотников.

По словам главы государства, Россия использует ракеты, артиллерийские обстрелы и проводит штурмовые действия на фронте. Также, как отметил президент, оккупанты активно применяют авиационные бомбы. Кроме этого, на ключевых направлениях фронта состоялись десятки штурмовых атак и десятки авиаударов.

"Зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях. Были и удары по локомотивам и инфраструктуре "Укрзализныци" в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", — отметил Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, действия России демонстрируют, что Кремль не намерен серьезно говорить о прекращении огня. Президент подчеркнул, что российское руководство, несмотря на продолжение атак и гибель людей, занимается только временной тишиной в центре Москвы во время мероприятий на Красной площади.

"Украина будет действовать справедливо — со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары — наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для завершения войны необходимы реальные и практические решения, а достижение мира остается главной целью Украины. В то же время президент подчеркнул, что главный вопрос сейчас заключается в том, сколько времени будет потеряно из-за действий и позиции России.

Напомним, что Россия пригрозила Киеву "массированным ударом" в случае срыва празднования 9 мая в Москве и призвала иностранные дипломатические миссии эвакуировать персонал из столицы Украины. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о возможных ударах "по центрам принятия решений" в Киеве.

Ранее мы также информировали, что Украина отклонила предложенное Владимиром Путиным "перемирие" на 8-9 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует готовности к реальному прекращению огня и продолжает атаки по украинским городам.